Linguère: Un «Jakartaman» arrêté avec 2kg et demi de Yamba

C’est un grand coup de filet qu’a réussi la gendarmerie de Yang Yang, une localité dans le département de Linguère. En effet les pandores sous la houlette du commandant Sonko ont interpellé un conducteur de moto Jakarta avec 2 kilogrammes et demi de chanvre indien .Le dealer a pris la fuite.

Lui et son acolyte ont quitté le village de Thiél, distant de 65 km de Linguère pour se rendre à Loumbal Démack, d’où est originaire le trafiquant de drogue. En cours de route, le dealer et Jakartaman se sont arrêtés à Téssékéré pour dissimuler leur butin dans un champ appartenant à Baba Nian qui se trouve être le chef de village de Téssékéré.

Ce dernier, quand il s’est réveillé le lendemain, a vu les traces d’une moto dans son champ. Quand il s’est approché de l’endroit où le produit est enterré, il a eu le reflexe de le déterrer pour voir de quoi il s’agit. Lorsque Baba Niang a commencé à creuser, il a découvert un sachet en plastique dans lequel est enveloppé un produit qu’il ignore. Le chef de village s’est rendu à la mairie pour montrer le produit à l’agent de sécurité et proximité.

Sans perdre de temps, ce dernier a manœuvré et a mis la main sur le conducteur de moto, le présumé acolyte du dealer. Il sera neutralisé et conduit devant les gendarmes de Yang-Yang qui étaient en patrouille autour du marché hebdomadaire de Téssékéré. Conduit à l’unité, il a reconnu les faits et avoir transporté le dealer jusqu’à Téssékré pour qu’il puisse écouler le produit au marché hebdomadaire. Le Jakartaman a été déferré au parquet de Louga pour trafic et détention de chanvre indien. La gendarmerie de la localité a ouvert une enquête pour mettre la main sur le dealer.

Samba Khary Ndiaye