Linguère :La coalition de soutien à Aly Ngouye Ndiaye a tenu un point de presse pour son élection à la tête du pays en 2024.

Après Dahra Djoloff,c’est à Linguere de tenir un point de presse pour renouveler sa loyauté et son engagement dernière l’ex ministre de l’agriculture Aly Ngouye Ndiaye quant à sa candidature à l’élection présidentielle du 25 février prochain..

En effet,c’est au cours d’un point presse tenu ce lundi 11 septembre dans un hôtel de la place que la coalition de soutien du Sénégal au Président Aly Ngouye Ndiaye ,a invité son Mentor Aly Ngouye Ndiaye d’être candidat à l’élection présidentielle de 2024 .En clair ,de par son porte parole du jour en l’occurrence Youssoupha Ndiaye ,vu l’ attachement profond d’Aly Ngouye Ndiaye vis à vis de son pays le Sénégal ,son développement économique, sa stabilité et sa cohésion sociale, à travers une résolution, des jeunes, des femmes, des personnes du troisième âge tous fidèles au Maire de Linguere, l’invitent à se présenter en 2024 comme candidat afin de briguer le fauteuil présidentiel.

Selon toujours le jeune Youssoupha Ndiaye, considérant également le sens de l’honneur de l’ancien ministre de l’agriculture (Aly Ngouye Ndiaye) toujours affirmé par son respect de la parole donnée et de ses engagements à l’endroit des citoyens de tout bord, Aly Ngouye Ndiaye ne peut qu’être candidat en 2024 fulmine t-il. Le moins que l’on puisse dire avec la détermination affirmée et affichée des partisans d’ Aly Ngouye Ndiaye à Linguère ,ces derniers ,le poussent alors à se présenter au scrutin présidentiel de 2024 afin de briguer la magistrature suprême pour servir les Sénégalais et accompagner le pays pour son envol économique, son autosuffisance alimentaire et une prospérité partagée ont ils martelé.

Mieux dans leur résolution, les partisans du maire de Linguere de déclarer que l’espoir et l’enthousiasme de la candidature d’Aly Ngouye Ndiaye qui ont suscité le sens des Djoloff djoloff en particulier et des Sénégalais en général, la coalition de soutien à Aly Ngouye Ndiaye composée de jeunes garçons et filles, de femmes, des personnes du troisième âge, réitère son engagement ferme de travailler sur le terrain pour une mobilisation générale dans tout le pays pour un soutien sans équivoque au profit du président Aly Ngouye Ndiaye en vue d’atteindre le but principal (élire Aly Ngouye Ndiaye à la tête du pays au soir du 25 février prochain).Dans la même foulée, Youssoupha Ndiaye de souligner que l’ex ministre de l’agriculture regorge des idéaux nobles pour diriger le Sénégal.

Samba khary. Ndiaye Linguere