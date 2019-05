Linguère: Une maison ravagée par un incendie

Un incendie d’une rare violence s’est déclaré, ce jeudi 30 mai, dans une maison de Darou Salam Melakh, un village situé dans la commune de Thiaméne-Pass (département de Linguère). Pas de pertes en vies humaines mais les dégâts matériels sont énormes. Selon une source proche des villageois, le sinistre est survenu vers 16 heures au moment où les occupants de la maison étaient à la place publique du village pour assister à une conférence religieuse. Les causes de l’incendie sont inconnues. Les flammes ont réduit en cendre de l’aliment de bétail, des vêtements et des semences d’arachide. Un mouton, un âne et de la volaille ont été également calcinés. Les villageois ont réussi à maitriser le feu.

Samba Khary Ndiaye