LINGUERE- Le ministre Ali Ngouille Ndiaye absent des listes de la coalition BBY

A la surprise générale, le ministre de l’Industrie et des Mines, Ali Ngouille Ndiaye, ne dirigera pas la liste départementale de la coalition Benno Book Yakaar. Les raisons de sa non-investiture restent pour le moment un mystère pour les Djoloff-Djoloff. C’est le maire de Warkhokh, Yoro Sow, actuel président de l’association des maires du département, qui conduira les destinées de la coalition Bby. Il sera épaulé par la responsable APR de Dahra-Djoloff, Aniya Mbengue, une opératrice économique. Ce deux investis auront pour suppléants la responsable départementale des femmes de l’URD, Djira Mbengue, et Amadou Sow, originaire de Barkedji et infirmier d’Etat à l’hôpital principal de Dakar.

Samba Khary Ndiaye