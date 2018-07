Linguère : La pause pluviométrique sème la psychose chez les éleveurs

C’est l’inquiétude et la psychose dans le monde éleveur du département de Linguère. En cause, la pause pluviométrique, d’une vingtaine de jours, fait que trouver à manger pour le bétail demeure et reste un casse-tête chez les éleveurs qui ne savent plus à quel saint se vouer. Dans les marchés du Djoloff, l’aliment de bétail coûte cher. Pour ce qui concerne le « ripasse », le sac de 40 kg est vendu à 8500 F au moment où le sac de foin se vend à 6500 F et, l’herbe sèche, aliment naturellement des ruminants, est vendue 1500 F le sac. Signalons que la première pluie avait causé des dégâts avec la perte de beaucoup de chevaux, de chèvres, de moutons et de vaches dans le département de Linguère.

Le malheur ne venant jamais seul, les pluies se font rares, rendant du coup les éleveurs très inquiets quant au lendemain du reste du bétail. Cette pause des pluies ne touche pas seulement les professionnels du bétail dans le milieu, il y a également les paysans qui avaient déjà semé leurs graines (arachide, mil, niébé, melon…). Ils sont aussi dans la tourmente car les plants ont besoin d’eau en ce moment. L’herbe qui commençait à pousser est en train de subir ce manque d’eau.

Au vu de la présente situation, les autorités du pays, au premier rang le Chef de l’Etat Macky Sall, doivent venir en appui au monde rural dans le Djoloff en redistribuant des semences et en subventionnant les aliments de bétail pour faire baisser la tension chez les éleveurs et les paysans.

Samba Khary Ndiaye