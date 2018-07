Linguère: Youssou Ndour pêche chez Idy

La député Ndèye Fatou Guissé du Mouvement Fecce Macci Bolé, est en train de dégarnir les rangs de Rewmi dans le Djoloff, notamment dans un village situé dans la commune de Kamb. Pour preuve, de jeunes militants du parti d’Idrissa Seck ont décidé de rallier Fecce macci Bole du département de Linguère.

Le responsable local du parti Rewmi, Ndiap Sarr, et sa base, après réflexions, optent de militer désormais dans le mouvement Fecce Macci Bole conduit par la parlementaire Ndèye Fatou Guissé. Selon Ndiap Sarr, d’autres responsables issus des villages du Thiasdé, notamment Mouille, Mbayène, Malème Camara Woloff, Kébékhakham, Thiankhé et d’autres localités sont venus grossir les rangs du camp présidentiel. Lui et sa base ont pris l’engament de travailler avec Ndèye Fatou Guissé pour la massification de BBY en vue de contribuer à la réélection du président Macky Sall en 2019.

Et M. Sarr d’ajouter: « seule Ndèye Fatou Guissé pourra nous aider à sortir de l’ornière car, étant député, elle est mieux placée pour parler de nos problèmes à l’Hémicycle. Avec la parlementaire Ndèye Fatou Guissé, l’espoir est permis dans le Thiasdé ».