L’intégralité des nominations aux Oscars

Meilleur réalisateur : Denis Villeneuve (« Premier contact»); Mel Gibson (« Tu ne tueras point »); Damien Chazelle « La La Land »); Kenneth Lonergan « Manchester by the Sea »); Barry Jenkins « Moonlight »).

Meilleur acteur : Casey Affleck (« Manchester by the Sea »); Andrew Garfield (« Tu ne tueras point »); Ryan Gosling (« La La Land »); Viggo Mortensen (« Captain Fantastic »); Denzel Washington (« Fences »).

Meilleure actrice : Isabelle Huppert («Elle»); Ruth Negga (« Loving »); Natalie Portman (« Jackie »); Emma Stone (« La La Land »); Meryl Streep (« Florence Foster Jenkins »).

Meilleur second rôle masculin : Jeff Bridges (« Comancheria ») ; Mahershala Ali (« Moonlight ») ; Lucas Hedges (« Manchester by the sea ») ; Michael Shannon (« Animaux nocturnes ») ; Dev Patel (« Lion »).

Meilleur second rôle féminin : Naomie Harris (« Moonlight »); Nicole Kidman (« Lion »); Octavia Spencer (« Les figues de l’ombre »); Michelle Williams (« Manchester by the Sea »); Viola Davis (« Fences »).

Meilleur scénario original : Taylor Sheridan (« Comancheria »); Damien Chazelle (« La La Land »); Yorgos Lanthimos et Efthimis Filippou (« The Lobster ») ; Kenneth Lonergan («Manchester by the sea» ) ; Mike Mills (« 20th Century Women »).

Meilleur film étranger : « Le Client » (Iran, co-production française); « Les oubliés » (Danemark); « Mr. Ove » (Suède); « Tanna » (Australie); « Toni Erdmann » (Allemagne).

Meilleur film d’animation : « Kubo et l’armure magique » de Travis Knight et Arianne Sutner; « Vaiana, la légende du bout du monde » de John Musker, Ron Clements et Osnat Shurer; « Ma vie de courgette » de Claude Barras et Max Karli; « La tortue rouge » de Michael Dudok de Wit et Toshio Suzuki; « Zootopie » de Byron Howard, Rich Moore et Clark Spencer.

