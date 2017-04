L’intelligence artificielle au secours des selfies ratés

Des chercheurs d’Adobe ont mis en ligne une vidéo très spectaculaire montrant les possibilités offertes par l’intelligence artificielle pour améliorer sensiblement un banal selfie.

Ils s’appuient pour cela sur Adobe Sensei, une technologie sophistiquée mélange d’intelligence artificielle et d’apprentissage par la machine, une véritable baguette magique qui offre de nouvelles perspectives à la retouche photo.

Dans Adobe Creative Cloud, la collection complète d’outils de création en ligne de l’éditeur, Adobe Sensei fait déjà des merveilles, en anticipant certaines actions comme créer des éléments qui ne figurent pas à l’origine sur la photo, simplement en analysant les pixels environnants.

La vidéo mise en ligne montre de manière spectaculaire à quel point il est possible, à partir d’un simple selfie, d’agir sur la forme et la position du visage, simplement en glissant son doigt sur l’écran de son smartphone, mais également de modifier l’arrière-plan en le rendant plus ou moins flou. Au final, l’angle de prise de vue peut parfaitement être trafiqué, dans le but de rendre le portrait plus avantageux. Enfin, il est même possible avec toute cette technologie d’appliquer à une photo le style d’une autre.

A terme, ces fonctionnalités pourraient très bien être intégrées à certains produits de l’offre Adobe Creative Cloud afin de retoucher de manière intelligente ses selfies avant de les partager sur les réseaux sociaux.