L’Inter et Koulibaly sanctionnés

La fédération italienne de football vient de prononcer des sanctions contre Koulibaly et l’Inter suite au match de mercredi soir.

Moins de vingt-quatre heures après le match, la Fédération italienne a statué sur les sanctions à infliger à Kalidou Koulibaly et à l’Inter de Milan. Le défenseur sénégalais de Naples avait écopé d’un carton rouge lors de cette empoignade à San Siro, quant au club lombard il a vu ses supporters s’illustrer dans le mauvais sens du terme en proférant des insultes racistes à l’encontre du joueur sénégalais.L’Inter de Milan a été puni par les juges sportifs italiens. À cause de la bêtise d’une partie de ses supporters, l’équipe de Luciano Spalletti devra jouer ses deux prochains matches à domicile dans une enceinte à huis clos. Par ailleurs, en plus de ces deux parties à disputer sans supporters, l’Inter jouera aussi un troisième avec le virage Curva Nord fermé.

La réaction de Koulibaly

Koulibaly a également écopé de deux matches de suspension ferme, dont un pour avoir ironiquement applaudi l’arbitre suite à l’avertissement dont il a écopé. L’arrière central manquera donc l’ultime match de la phase-aller du championnat, mais aussi celui de la reprise en janvier prochain. Victime de cris racistes mercredi lors du choc de Serie A contre l’Inter Milan (0-1), le défenseur sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, a réagi dans la foulée sur les réseaux sociaux en tenant un discours particulièrement classe. « Déçu de la défaite et surtout d’avoir abandonné mes frères. Mais je suis fier de la couleur de ma peau. D’être Français, Sénégalais, Napolitain. D’être un homme », a lancé l’ancien Messin, expulsé en fin de partie pour avoir exprimé son agacement à l’arbitre qui avait refusé d’interrompre le match malgré les cris racistes visant le Lion de la Teranga.