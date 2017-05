L’invention qui aide les femmes à avoir des enfants

Il s’agit d’un simple bracelet capable de mesurer neuf paramètres physiologiques différents, de façon à calculer la période de fertilité maximale.

Lorsqu’une femme espère tomber enceinte, il est essentiel qu’elle comprenne son corps; mais la fertilité est un sujet bien compliqué et souvent confus pour la plupart d’entre nous. Nous sommes confrontées à un nombre incroyable de statistiques mystérieuses à propos de notre corps, ainsi qu’à tous les mythes qui vont avec.

Pour faciliter la vie des femmes qui veulent avoir des enfants – et, de surcroît, pour améliorer leur chance d’en avoir -, Lea Von Bidder, présidente de la société Ava spécialisée dans la santé des femmes, a dès lors imaginé un bracelet qui permettrait aux femmes de savoir quand, précisément, elles sont le plus fertiles.

« Ava » est donc un bracelet qui surveille la fertilité en temps réel; les femmes doivent simplement le porter avant d’aller se coucher, et le bracelet suivra de lui-même neuf paramètres physiologiques différents – tels que le pouls au repos, la variabilité du rythme cardiaque ou encore la température de la peau: « Cela nous permet d’être beaucoup plus précis et de détecter des jours fertiles beaucoup plus tôt qu’une autre méthode », explique Lea à Women’s Health Magazine.

Au réveil, en synchronisant leur bracelet avec l’application « Ava », les femmes pourront obtenir toutes les informations qui les intéressent à propos de leur cycle menstruel et de leur fertilité: « La technologie que nous avons construite aide les femmes à comprendre les changements hormonaux dans leur corps », explique ainsi Lea qui espère pouvoir également développer le même genre de produit, cette fois pour remplacer les contraceptifs hormonaux.