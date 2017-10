Lionel Messi : Menacé par Daesh !

Alors que la Coupe du monde de football aura lieu en Russie l’été prochain, l’organisation terroriste Daesh a pris pour cible l’événement et plus particulièrement un footballeur à savoir Lionel Messi. En effet dans un photomontage publié sur la Toile, on découvre l’Argentin emprisonné avec du sang qui coule de son œil. Une nouvelle provocation qui n’atteint pas le principal concerné d’après le journal La Nacion qui a contacté les proches du joueur. Bientôt papa, il préfère se consacrer à l’essentiel… sa famille.

Fort à parier que la compétition sera plus que jamais sous haute protection comme l’Euro 2016 qui avait eu lieu en France. Sur les réseaux sociaux, les fans de ce dernier sont en revanche préoccupés par cette annonce comme Anna.R qui écrit : « Messi ne devrait pas prendre cela à la légère, c’est des fous ! » ou encore Antoine.H : « Ils sont vraiment prêts à tout pour semer la terreur. Non Daesh, le pire c’est que ça marche… pffff ». Et vous, que pensez-vous de cette affaire ? On vous invite à découvrir le photomontage ci-dessous