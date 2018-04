Les Lions débutent à Dakar le 12 avril prochain

Cheikh Sarr annonce des changements

Le nouveau coach des Lionnes envisage de «relooker» la sélection. «Non, on ne partira pas avec le même groupe parce que dans ce groupe-là, il y avait quand même des choix que coach Tapha avait fait et je sais que si c’était aujourd’hui, il n’allait pas les faire», a fait remarquer le technicien sénégalais. Selon lui, il y a d’autres joueuses qui sont là, qu’il faut renforcer mentalement et leur donner l’opportunité de relever ce défi. «L’équipe que je tiens maintenant entre les mains est façonnable encore. Et pour ce faire, je vais discuter avec mes assistants, voir leurs propres coaches dans leurs propres équipes et voir ce qu’elles peuvent apporter à l’Equipe nationale», a indiqué le coach de l’Ugb (Garçons) qui ajoute que «ce ne sera pas facile, mais il faut quand même que l’on arrive à sauter ce palier et ne pas tout le temps compter sur des filles dont on ne sait pas si elles auront les mêmes qualités physiques». Cheikh Sarr pense qu’il peut «apporter un plus sur ce que Moustapha Gaye a déjà fait».

Les Lionnes sont logées dans le groupe D en compagnie des Etats-Unis, de la Lettonie et de la Chine. La Coupe du monde de basketball féminin 2018 se déroula en Espagne du 22 au 30 septembre prochain.

Le quotidien