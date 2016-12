L’ISLAM EN AFRIQUE À L’HONNEUR À L’INSTITUT DU MONDE ARABE À PARIS DU 13 AVRIL AU 30 JUILLET

0

L’islam en Afrique sera à l’honneur à l’Institut du monde arabe (IMA) à Paris du 13 avril au 30 juillet 2017 à travers l’exposition « Trésor de l’islam en Afrique, 13 siècles d’histoire », a appris l’APS. »De Dakar à Zanzibar, de Tombouctou à Harar, l’Institut du monde arabe met à l’honneur des sociétés fortes de treize siècles d’échanges culturels et spirituels avec le Maghreb et le Moyen- Orient » lit-on sur le site de l’IMA à propos de cette exposition. Il y aura de l’archéologie, de l’architecture, du patrimoine immatériel, de art contemporain, « une première » qui réunira sur 1 100 m2 près de 300 œuvres multidisciplinaires, pour « témoigner de la richesse artistique et culturelle de la pratique de l’islam en Afrique subsaharienne » indique la même source.Dans un premier temps, l’exposition entraînera le visiteur à travers les âges. « Car l’islam se diffuse en Afrique subsaharienne dès le VIIIe siècle. Le Sahara devient un espace important d’échanges et de circulation. Grâce à des réseaux commerciaux et de communication, se dessinent trois espaces distincts à l’histoire et aux formes artistiques communes : la Corne de l’Afrique et la vallée du Nil, l’aire swahilie, et l’Afrique de l’Ouest » explique l’IMA. Dans un deuxième temps, l’exposition entraînera le visiteur à la découverte de l’architecture religieuse, des pratiques cultuelles et de la magie. « Des vidéos immersives de cérémonies nous plongent au cœur de la spiritualité soufie en Afrique » annonce t-on.La note de présentation de l’exposition rappelle que la transmission de la culture arabo-musulmane « se manifeste aussi dans l’art et l’artisanat ». »Trésors de l’islam en Afrique » s’achève ainsi par « une confrontation avec des œuvres fortes, tout en soulignant la circulation des formes et des savoir-faire à travers le continent et leur contribution au rayonnement des cultures musulmanes en Afrique ».