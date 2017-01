LA LISTE DE TOUS LES JOUEURS AFRICAINS PRÉSÉLECTIONNÉS POUR LA CAN 2017

GROUPE A

GABON

Gardiens de but: Anthony Mfa Mezui (sans club), Yves Stéphane Bitseki Moto (Mounana/Gabon), Didier Ovono (Ostende/Belgique) Défenseurs: Aaron Appindangoyé (Laval/France), Bruno Ecuele Manga (Cardiff City/Pays de Galles), Franck Perrin Obambou (Stade Mandji/Gabon), Johann Serge Obiang (Troyes/France), Benjamin Zé Ondo (Mosta FC/Malte), Lloyd Palun (Red Star/France), André Biyogo Poko (Karabukspor/Turquie), Yoann Wachter (Sedan/France) Milieux de terrain: Guelor Kanga Kaku (Red Star/Serbie), Mario Lemina (Juventus Turin/Italie), Levy Clément Madinda (Nastic Tarragona/Espagne), Didier Ndong (Sunderland/Angleterre), Junior Serge Martinsson Ngouali (IF Brommapojkarna/Suède), Merlin Tandjigora (Meixian Hakka/Chine), Samson Mbingui (Raja Casablanca/Maroc) Attaquants: Serge Kevyn Aboue Angoue (Uniao Leiria/Portugal), Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund/Allemagne), Cedric Ondo Biyoghe (Mounana/Gabon), Denis Athanase Bouanga (Tours/France), Malick Evouna (Tianjin Teda/Chine) Sélectionneur: Jose Antonio Camacho (Espagne)

BURKINA FASO

Gardiens de but: Herve Koffi (ASEC Mimosas/Côte d’Ivoire), Moussa Germain Sanou (Beauvais/France), Aboubacar Sawadogo (Kadiogo/Burkina Faso) Défenseurs: Ernest Congo (Khémisset/Maroc), Yacouba Coulibaly (Bobo/Burkina Faso), Issoufou Dayo (Berkane/Maroc), Bakary Koné (Malaga/Espagne), Souleymane Kouanda (ASEC Mimosas/Côte d’Ivoire), Issoumaila Lengani (Happoel Ashkelon/Israel), Patrick Malo (Smouha SC/Egypte), Issouf Paro (Santos/Afrique du Sud), Steeve Yago (Toulouse/France)Milieux de terrain: Cyrille Bayala (Sheriff Tiraspol/Macédoine), Adama Guira (Lens/France), Charles Kaboré (Krasnodar/Russie), Préjuce Nakoulma (Kayserispor/Turquie), Bakary Sare (Moreirense/Portugal), Blati Touré (Omonia Nicosie/Chypre), Abdoul Razack Traoré (Karabukspor/Turquie), Alain Traoré (Kayserispor/Turquie), Bertrand Traoré (Ajax Amsterdam/Pays-Bas), Jonathan Zongo (Almeiria/Espagne) Attaquants: Aristide Bancé (ASEC Mimosas/Côte d’Ivoire), Banou Diawara (Smouha SC/Egypte), Jonathan Pitroipa (Al Nasr/Emirats arabes unis) Sélectionneur: Paulo Duarte (Portugal)

CAMEROUN

Gardiens de but: Guy-Roland Ndy Assembé (Nancy/France), Jules Goda (Ajaccio/France), Georges Mbokwe (Coton Sport/Cameroun), André Onana (Ajax Amsterdam/Pays-Bas), Fabrice Ondoa (FC Séville/Espagne) Défenseurs: Henri Bedimo (Marseille/France), Aurélien Chedjou (Galatasaray/Turquie), Fai Collins (Standard Liège/Belgique), Mohamed Djeitei (Nastic Tarragone/Espagne), Ernest Mabouka (Zilina/Slovaquie), Joël Matip (Liverpool/Angleterre), Michael Ngadeu Ngadjui (Slavia Prague/République tchèque), Jonathan Ngwem (Progresso Sambizanga/Angola), Nicolas Nkoulou (Lyon/France), Allan Nyom (West Bromwich Albion/Angleterre), Ambroise Oyongo (Impact Montréal/Canada), Maxime Poundjé (Bordeaux/France), Adolphe Teikeu (Sochaux/France) Milieux de terrain: Ibrahim Amadou (Lille/France), Franck Zambo Anguissa (Marseille/France), Franck Boya (Apejes Academy/Cameroun), Arnaud Djoum (Hearts/Ecosse), Franck Kom (Karlsruhe/Allemagne), Georges Mandjeck (Metz/France), Sébastien Siani (Ostende/Belgique) Attaquants: Anatole Abang (New York Red Bulls/Etats-Unis), Vincent Aboubakar (Besiktas/Turquie), Christian Bassogog (Aalborg/Danemark), Eric-Maxim Choupo-Moting (Schalke 04/Allemagne), Benjamin Moukandjo (Lorient/France), Clinton Njie (Marseille/France), Edgar Salli (Saint-Gall/Suisse), Robert Ndip Tambe (Spartak Trnava/Slovaquie), Karl Toko-Ekambi (Angers/France), Jacques Zoua (Kaiserslautern/Allemagne) Sélectionneur: Hugo Broos (Belgique)

GUINEE-BISSAU

Gardiens de but: Papa Mbaye (Orellana/Espagne), Jonas Mendes (Salgueiros/Portugal), Rui Dabo (Cova da Piedade/Portugal) Défenseurs: Mamadu Cande (Tondela/Portugal), Eridson (Freamunde/Portugal), Emmanuel Mendy (Ceahlaul Piatra Neamt/Roumanie), Rudinilson Silva (Lechia Gdansk/Pologne), Agostinho Soares (Sporting Covilha/Portugal), Juary Soares (Mafra/Portugal), Tomás Dabó (Arouca/Portugal). Milieux de terrain: Nanísio Soares (Felgueiras/Portugal) Tony Silva (Levadiakos/Grèce), Aldair (Olhanense/Portugal), Abel Camara (Belenenses/Portugal), Idrissa Camara (Avellino/Italie), Francisco Junior (Stromsgodset IF/Norvège), Frederic Mendy (Ulsan Hyundai/Corée du Sud), Jean-Paul Mendy (Quevilly-Rouen/France), Boucundji Cá (Stade Reims/France) Piqueti (Sporting Braga/Portugal), Ze Turbo (Tondela/Portugal), Sene Dabó (Operário Lagoa/Portugal), Sana Camará (Académico Viseu/Portugal) Attaquants: Joao Mario (Chaves/Portugal), Bruno Preira (Colomiers/France) Sélectionneur: Baciro Candé (Guinée-Bissau)

GROUPE B

ALGERIE

Gardiens de but: Malik Asselah (JS Kabylie/Algérie), Rais Mbolhi (Antalyaspor/Turquie), Chamseddine Rahmani (Mouloudia Bejaia/Algérie) Défenseurs: Mohamed Benyahia (USM Alger/Algérie), Mohamed Meftah (USM Alger/Algérie), Hichem Belkaroui (Espérance Tunis/Tunisie), Mokhtar Belkhiter (Club Africain/Tunisie), Ramy Bensebaini (Rennes/France), Liassine Cadamuro (Servette de Genève/Suisse), Faouzi Ghoulam (Naples/Italie), Aïssa Mandi (Betis Séville/Espagne), Djamel Mesbah (Crotone/Italie) Milieux de terrain: Mehdi Abeid (Dijon/France), Nabil Bentaleb (Schalke 04/Allemagne), Yacine Brahimi (FC Porto/Portugal), Rachid Ghezzal (Lyon/France), Adlene Guedioura (Watford/Angleterre), Riyad Mahrez (Leicester City/Angleterre), Saphir Taider (Bologne/Italie) Attaquants: Baghdad Bounedjah (Al Sadd/Qatar), Sofiane Hanni (Anderlecht/Belgique), Islam Slimani (Leicester/Angleterre), El Arabi Hillel Soudani (Dinamo Zagreb/Croatie) Sélectionneur: Georges Leekens (Belgique)

SENEGAL

Gardiens de but: Abdoulaye Diallo (Caykur Rizespor/Turquie), Khadim Ndiaye (Horoya/Guinée), Pape Seydou Ndiaye (Niarry Tally/Sénégal) Défenseurs: Saliou Ciss (Valenciennes/France), Lamine Gassama (Alanyaspor/Turquie), Kalidou Koulibaly (Naples/Italie), Cheikh Mbengue (Saint-Etienne/France), Kara Mbodj (Anderlecht/Belgique), Zargo Touré (Lorient/France) Milieux de terrain: Mohamed Diamé (Newcastle/Angleterre), Papakouli Diop (Espanyol Barcelone/Espagne), Idrissa Gueye (Everton/Angleterre), Cheikhou Kouyaté (West Ham/Angleterre), Papa Alioune Ndiaye (Osmanlispor/Turquie), Cheikh Ndoye (Angers/France), Henri Saivet (Saint-Etienne/France) Attaquants: Keita Baldé (Lazio Rome/Italie), Famara Diedhiou (Angers/France), Mame Biram Diouf (Stoke City/Angleterre), Moussa Konaté (FC Sion/Suisse), Sadio Mané (Liverpool/Angleterre), Ismaïla Sarr (FC Metz/France), Moussa Sow (Fenerbahçe/Turquie) Sélectionneur: Aliou Cissé (Sénégal)

TUNISIE

Gardiens de but: Moez Ben Cherifia (Espérance Tunis/Tunisie), Rami Jeridi (CS Sfaxien/Tunisie), Aymen Mathlouthi (Etoile Sahel/Tunisie), Farouk Ben Mustapha (Club Africain/Tunisie) Défenseurs: Ghazi Abderrazak (Etoile Sahel/Tunisie), Zied Boughattas (Etoile Sahel/Tunisie), Hamdi Nagguez (Etoile Sahel/Tunisie), Chamseddine Dhaouadi (Espérance Tunis/Tunisie), Ali Machani (Espérance Tunis/Tunisie), Iheb Mbarki (Espérance Tunis/Tunisie), Oussama Haddadi (Club Africain/Tunisie), Bilel Ifa (Club Africain/Tunisie), Aymen Abdennour (Valence CF/Espagne), Slimen Kchok (CA Bizertin/Tunisie), Ali Maaloul (Al Ahly/Egypte), Hamza Mathlouthi (CS Sfaxien/Tunisie), Mohamed Ali Yaakoubi (Caykur Rizespor/Turquie), Syam Ben Youssef (Caen/France) Milieux de terrain: Mohamed Amine Ben Amor (Etoile Sahel/Tunisie), Hamza Lahmar (Etoile Sahel/Tunisie), Iheb Msakni (Etoile Sahel/Tunisie), Saad Bguir (Espérance Tunis/Tunisie), Ferjani Sassi (Espérance Tunis/Tunisie), Larry Azouni (Nîmes/France), Anis Ben Hatira (Darmstadt/Alemagne), Wahbi Khazri (Sunderland/Angleterre), Issam Ben Khemis (Lorient/France), Yassine Meriah (CS Sfaxien/Tunisie), Youssef Msakni (Lekhwiya/Qatar), Abdelkader Oueslati (Club Africain/Tunisie), Naim Sliti (Lille/France) Attaquants: Ahmed Akaichi (Ittihad Jeddah/Arabie saoudite), Khaled Ayari (Paris FC/France), Nejmeddin Daghfous (Würzburg/Allemagne), Hamdi Harbaoui (Anderlecht/Belgique), Issam Jebali (Elfsborg/Suède), Saber Khalifa (Club Africain/Tunisie), Ahmed Khalil (Al Ahly/Emirats arabes unis), Taha Yassine Khenissi (Espérance Tunis/Tunisie), Idriss Mhirsi (Red Star/France), Yoann Touzghar (Auxerre/France) Sélectionneurs: Henryk Kasperczak (Pologne)

ZIMBABWE

Gardiens de but: Donovan Bernard (How Mine FC/Zimbabwe), Nelson Chadya (Ngezi Platinum/Zimbabwe), Takabva Mawaya (Hwange/Zimbabwe), Tatenda Mkuruva (Dynamos/Zimbabwe) Défenseurs: Teenage Hadebe (Chicken Inn/Zimbabwe), Lawrence Mhlanga (Chicken Inn/Zimbabwe), Onismor Bhasera (SuperSport Utd/Afrique du Sud), Liberty Chakoroma (Ngezi Platinum/Zimbabwe), Bruce Kangwa (Azam/Tanzanie), Oscar Machapa (AS Vita Club/RD Congo), Blessing Moyo (Maritzburg Utd/Afrique du Sud), Elisha Muroiwa (Dynamos/Zimbabwe), Tendai Ndlovu (Highlanders/Zimbabwe), Costa Nhamoinesu (Sparta Prague/République tchèque), Hardlife Zvirekwi (CAPS Utd/Zimbabwe) Milieux de terrain: Kudakwashe Mahachi (Golden Arrows/Afrique du Sud), Danny Phiri (Golden Arrows/Afrique du Sud), Khama Billiat (Mamelodi Sundowns/Afrique du Sud), Talent Chawapiwa (ZPC Kariba/Zimbabwe), Ronald Chitiyo (Harare City/Zimbabwe), Willard Katsande (Kaizer Chiefs/ Afrique du Sud), Raphael Kutinyu (Chicken Inn/Zimbabwe), Marshall Mudehwe (FC Platinum/Zimbabwe), Marvelous Nakamba (Vitesse Arnhem/Pays-Bas) Attaquants: Tinotenda Kadewere (Djurgardens/Suède), Cuthbert Malajila (Wits/Afrique du Sud), Nyasha Mushekwi (Dalian Yifang/Chine), Knowledge Musona (Ostende/Belgique), Tendai Ndoro (Orlando Pirates/Afrique du Sud), Evans Rusike (Maritzburg/Afrique du Sud), Mathew Rusike (Helsingborg/Suède) Sélectionneur: Kalisto Pasuwa (Zimbabwe)

GROUPE C

RD CONGO

Gardiens de but: Joël Kiassumbua (Wohlen FC/Suisse), Nicaise Kudimbana (Antwerpen/Belgique), Ley Matampi (TP Mazembe/RDC) Défenseurs: Merveille Bope (TP Mazembe/RDC), Christian Luyindama (TP Mazembe/RDC), Issama Mpeko (TP Mazembe/RDC), Jordan Ikoko (Guingamp/France), Joyce Lomalisa (AS Vita Club/RDC), Chancel Mbemba (Newcastle/Angleterre), Fabrice Nsakala (Alanyaspor/Turquie), Vital Nsimba (Bourg-Péronnas/France), Marcel Tisserand (Ingolstadt/Allemagne), Gabriel Zakuani (Northampton/Angleterre) Milieux de terrain: Herve Kage (Courtrai/Belgique), Wilson Kamavuaka (Panetolikos/Grèce), Neeskens Kebano (Fulham/Allemagne), Jacques Maghoma (Birmingham/Allemagne), Paul-José Mpoku (Panathinaikos/Grèce), Rémi Mulumba (Gazelec Ajaccio/France), Youssouf Mulumbu (Norwich/Angleterre) Attaquants: Jonathan Bolingi (TP Mazembe/RDC), Meschack Elia (TP Mazembe/RDC), Cédric Bakambu (Villarreal/Espagne), Jérémy Bokila (Al Kharaitiyat SC/Qatar), Jordan Botaka (Charlton/Angleterre), Junior Kabananga (Astana/Kazakhstan), Dieumerci Mbokani (Hull City/Angleterre), Firmin Ndombe Mubele (Al Ahli SC/Qatar), Ricky Tulengi (DC Motema Pembe/RDC) Sélectionneur : Florent Ibenge (RDC)

COTE D’IVOIRE

Gardiens de but: Sylvain Gbohouo (TP Mazembe/RDC), Ali Badra Sangare (Tanda/Côte d’Ivoire), Mande Sayouba (Stabaek/Norvège) Défenseurs: Serge Aurier (Paris Saint-Germain/France), Mamadou Bagayoko (Saint-Trond/Belgique), Eric Bailly (Manchester United/Angleterre), Simon Deli (Slavia Prague/République tchèque), Ousmane Viera Diarrassouba (Adanaspor/Turquie), Wilfried Kanon (ADO La Haye/Pays-Bas), Lamine Koné (Sunderland/Angleterre), Adama Traoré (FC Bâle/Suisse) Milieux de terrain: Victorien Angban (Grenade/Espagne), Geoffroy Serey Dié (FC Bâle/Suisse), Cheick Doukouré (Metz/France), Franck Kessié (Atalanta Bergame/Italie), Yao Serge Nguessan (Nancy/France), Jean-Michaël Seri (Nice/France) Attaquants: Wilfried Bony (Stoke City/Angleterre), Max-Alain Gradel (Bournemouth/Angleterre), Salomon Kalou (Hertha Berlin/Allemagne), Jonathan Kodjia (Aston Villa/Angleterre), Nicolas Pepe (Angers/France), Giovanni Sio (Rennes/France), Wilfried Zaha (Crystal Palace/Angleterre) Sélectionneur: Michel Dussuyer (France)

MAROC

Gardiens de but: Yassine Bounou (Girona/Espagne), Yassine El Kharroubi (Lokomotiv Plovdiv/Bulgarie), Munir Mohamedi (Numancia/Espagne) Défenseurs: Amine Attouchi (Wydad Casablanca/Maroc), Mehdi Benatia (Juventus Turin/Italie), Fouad Chafik (Dijon/France), Manuel Da Costa (Olympiacos/Grèce), Nabil Dirar (Monaco/France), Hamza Mendyl (Lille/France), Mohamed Nahiri (FUS Rabat/Maroc) Milieux de terrain: Karim El Ahmadi (Feyenoord/Pays-Bas), Nordin Amrabat (Watford/Angleterre), Youssef Ait Bennasser (Nancy/France), Sofiane Boufal (Southampton/Angleterre), Mbark Boussoufa (Al Jazira/Emirats arabes unis), Mehdi Carcela (Granada/Espagne), Fayçal Fajr (Deportivo La Corogne/Espagne), Ismail Haddad (Wydad/Maroc), Mounir Obbadi (Lille/France), Romain Saiss (Wolverhampton/Angleterre), Aziz Bouhaddouz (St Pauli/Allemagne) Attaquants: Rachid Alioui (Nîmes/France), Youssef El Arabi (Lekhwiya/Qatar), Khalid Boutaib (Strasbourg/France), Youssef Ennesyri (Malaga/Espagne) Sélectionneur: Hervé Renard (France)

TOGO

Gardiens de but: Kossi Agassa (sans club), Cédric Mensah (Le Mans/France), Baba Tchagouni (Marmande/France) Défenseurs: Serge Akakpo (Trabzonspor/Turquie), Vincent Bossou (Young Africans/Tanzanie), Djene Dakonam (Saint-Trond/Belgique), Joseph Douhadji (Rivers Utd/Nigeria), Maklibe Kouloun (Dyto/Togo), Gafar Mamah (Dacia Chisinau/Moldavie), Sadate Ouro-Akoriko (Al Khaleej/Arabie saoudite), Hakim Ouro-Sama (AS Togo Port/Togo) Milieux de terrain: Lalawele Atakora (Helsingborg/Suède), Franco Atchou (Dyto/Togo), Floyd Ayite (Fulham/Angleterre), Ihlas Bebou (Fortuna Düsseldorf/Allemagne), Matthieu Dossevi (Standard Liège/Belgique), Henritse Eninful (Doxa Katokopias/Allemagne), Serge Gakpé (Genoa/Italie), Victor Nukafu (Entente II Lomé/Togo), Alaixys Romao (Olympiacos/Grèce), Prince Segbefia (Goztepe Spor/Turquie) Attaquants: Emmanuel Adebayor (sans club), Komlan Agbeniadan (WAFA/Ghana), Razak Boukari (Châteauroux/France), Fo Doh Laba (Berkane/Maroc) Sélectionneur : Claude Le Roy (France)

GROUPE D

EGYPTE

Gardiens de but: Hassan Awad (Ismaily/Egypte), Sherif Ekramy (Al Ahly/Egypte), Essam El Hadary (Wadi Degla/Egypte), Ahmed El Shennawy (Zamalek/Egypte) Défenseurs: Ahmed Fathy (Al Ahly/Egypte), Ahmed Hegazy (Al Ahly/Egypte), Saad Samir (Al Ahly/Egypte), Ahmed Dwidar (Zamalek/Egypte), Ali Gabr (Zamalek/Egypte), Ahmed Elmohamady (Hull City/Angleterre), Omar Gaber (FC Bâle/Suisse), Karim Hafez (Lens/France), Mohamed Abdel-Shafi (Ahly Jeddah/Arabie saoudite), Hamada Tolba (Al Masry/Egypte) Milieux de terrain: Mohamed Ibrahim (Zamalek/Egypte), Tarek Hamed (Zamalek/Egypte), Ibrahim Salah (Zamalek/Egypte), Abdallah El Said (Al Ahly/Egypte), Ahmed Gomaa (Al Masry/Egypte), Mahmoud Hassan (Mouscron/Belgique), Mohamed Elneny (Arsenal/Angleterre), Amr Warda (Panetolikos/Grèce) Attaquants: Ahmed Hassan (Braga/Portugal), Marwan Mohsen (Al Ahly/Egypte), Mahmoud Abdel-Moneim (Ahly Jeddah/Arabie saoudite), Mohamed Salah (Roma/Italie), Ramadan Sobhy (Stoke City/Angleterre) Sélectionneur: Hector Cuper (Argentine)

MALI

Gardiens de but: Soumaila Diakité (Stade Malien/Mali), Djigui Diarra (Stade Malien/Mali), Oumar Sissoko (Orléans/France) Défenseurs: Mahamadou Ndiaye (Troyes/France), Charles Traoré (Troyes/France), Ousmane Coulibaly (Panathinaikos/Grèce), Salif Coulibaly (TP Mazembe/RD Congo), Mohamed Konaté (Berkane/Maroc), Youssouf Koné (Lille/France), Falaye Sacko (Vitoria Guimarães/Portugal), Hamari Traoré (Reims/France), Molla Wagué (Udinese/Italie) Milieux de terrain: Yves Bissouma (Lille/France), Lassana Coulibaly (Bastia/France), Souleymane Diarra (Ujpest/Hongrie), Moussa Doumbia (Rostov/Russie), Mamoutou Ndiaye (Royal Antwerpen/Belgique), Samba Sow (Kayserispor/Turquie), Yacouba Sylla (Montpellier/France), Adama Traoré (Monaco/France), Sambou Yatabaré (Werder Brême/Allemagne) Attaquants: Kalifa Coulibaly (La Gantoise/Belgique), Moussa Marega (Guimarães/Portugal), Bakary Sako (Crystal Palace/Angleterre), Adama Traoré (TP Mazembe/RD Congo), Moustapha Yatabaré (Karabukspor/Turquie) Sélectionneur : Alain Giresse (France)

OUGANDA

Gardiens de but: Salim Jamal (Al Merreikh/Soudan), Benjamin Ochan (KCCA/Ouganda), Robert Odongkara (Saint George/Ethiopie), Denis Onyango (Mamelodi Sundowns/Afrique du Sud) Défenseurs: Timothy Awany (KCCA/Ouganda), Joseph Ochaya (KCCA/Ouganda), Shafiq Batambuze (Tusker/Kenya), Denis Iguma (Al Ahed/Libye), Isaac Isinde (sans club), Murushid Juuko (Simba/Tanzanie), Nicholas Wadada (Vipers/Ouganda) Milieux de terrain: Khalid Aucho (Baroka FC/Afrique du Sud), Mike Azira (Colorado Rapids/USA), Geoffrey Kizito (Than Quang Ninh/Vietnam), William Kizito (Rio Ave/Portugal), Tony Mawejje (Thotur/Islande), Muzamiru Mutyaba (KCCA/Ouganda), Hassan Wasswa (Vipers/Ouganda), Moses Oloya (T&T Hanoi/Vietnam), Godfrey Walusimbi (Gor Mahia/Kenya) Attaquants: Edrisa Lubega (Proline FC/Ouganda), Geoffrey Massa (Baroka/Afrique du Sud), Farouk Miya (Standard Liège/Belgique), Yunus Sentamu (FC Ilves/Finlande), Geoffrey Sserunkuma (KCCA/Ouganda), Muhammad Shaban (Onduparaka FC/Ouganda) Sélectionneur: Milutin Sredojevic (Serbie)

GHANA

Gardiens de but: Razak Braimah (Cordoba/Espagne), Adam Kwarasey (Rosenborg/Norvège), Richard Ofori (Wa All Stars/Ghana) Défenseurs: Harrison Afful (Columbus Crew/Etats-Unis), Andy Yiadom (Barnsley/Angleterre), Baba Rahman (Schalke 04/Allemagne), Frank Acheampong (Anderlecht/Belgique), John Boye (Sivasspor/Turquie), Jonathan Mensah (Anji Makhatchkala/Russie), Daniel Amartey (Leicester City/Angleterre), Edwin Gyimah (Orlando Pirates/Afrique du Sud) Milieux de terrain: Emmanuel Agyemang-Badu (Udinese/Italie), Afriyie Acquah (Torino/Italie), Thomas Partey (Atletico Madrid/Espagne) Mubarak Wakaso (Panathinaikos/Grèce), Christian Atsu (Newcastle/Angleterre), Ebenezer Ofori (AIK Stockholm/Suède), Samuel Tetteh (Leifering/Autriche), Joseph Larweh Attamah (Başakşehir/Turquie) Attaquants: Asamoah Gyan (Al Ahli/Emirats arabes unis), Jordan Ayew (Aston Villa/Angleterre), Abdul-Majeed Waris (Lorient/France), André Ayew (West Ham/Angleterre), Ebenezer Assifuah (FC Sion/Suisse), Bernard Tekpetey (Schalke 04/Allemagne), Rahpael Dwamena (Austria Lustenau/Autriche) Sélectionneur : Avram Grant (Israël)