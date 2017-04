UN LITIGE FONCIER A LOUGA Des jeunes et des chefs religieux du quartier Keur Serigne en conflit

Un terrain situé dans le quartier Keur Serigne, dans la commune de Louga, fait depuis quelques temps l’objet d’un litige foncier entre les jeunes et quelques chefs religieux dudit quartier. En effet, certains religieux du quartier estiment que ce terrain leur a été attribué par les autorités administratives, en bonne et due forme, pour servir de mosquée. Ils disent détenir les documents administratifs prouvant la véracité de leurs dires. Ce que rejettent les jeunes qui soutiennent mordicus, que ce terrain qu’ils occupent depuis très longtemps, leur a toujours servi d’aire de jeux et d’entraînement. En conséquence, ils ne céderont pas et se disent prêts à en découdre avec tous ceux qui tenteront de s’opposer à leur volonté. Une situation délétère qui risque qui peut entraîner des désagréments pouvant conduire à l’irréparable. Les chefs religieux qui ont commencé à déposer des matériaux de construction sur le terrain, voulant démarrer les travaux d’édification de leur mosquée alors que les jeunes sont déterminés à les en empêcher.

Les autorités administratives doivent prendre le problème à bras le corps et le régler à temps pour ainsi éviter un conflit regrettable entre les protagonistes, parce que chacun campe sur sa position.

Sidy THIAM