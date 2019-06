Liverpool active la piste Kalidou Koulibaly

Longtemps annoncé en France ou encore en Angleterre, le défenseur sénégalais, Kalidou Koulibaly, pourrait finalement déposer ses valides à Liverpool la saison prochaine.

En effet, le Champion d’Europe, Liverpool, qui rêve d’un duo Koulibaly-Van Dijk depuis un moment, aurait activé la piste du meilleur défenseur de la Serie A, d’après la presse italienne. Comme le rapporte Mattino, Liverpool a déjà informé l’agent du joueur, Fali Ramadani, l’intérêt pour son client, actuellement en sélection avec l’équipe nationale du Sénégal.

Mattino indique qu’aucune offre officielle n’a été formulée, mais seulement de simples échanges d’informations et enquêtes préliminaires. Cependant, le défenseur serait disponible pour plus de 120 millions d’euros. De plus, Naples ne prendra en compte l’inclusion d’aucune contrepartie technique : uniquement de l’argent liquide, précise la même source.