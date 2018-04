Liverpool – AS Roma : Le choc des surprises

Peu de personnes ou pratiquement personne n’aurait parié sur une telle affiche en ½ finale quand la phase de poule débutait cette saison en septembre 2017. Liverpool et l’AS Roma n’étaient clairement pas attendus à ce stade de la compétition et c’est à juste titre que les autres finalistes de ce dernier carré, rêvaient de les avoir comme adversaire à cette étape de la compétition à quelques heures du tirage. Le sort en a décidé autrement et le club anglais devra se défaire du piège italien pour retrouver la finale. Les Reds feront face à un adversaire qui a surpris l’Europe en éliminant le FC BARCELONE en ¼ de finale. Dans le même temps, Liverpool a également réalisé un match historique contre son adversaire anglais des ¼ de finale, Manchester City.

Liverpool est passé du titre d’Outsider à celui de probables favoris de la Champions League après son match aller face à Manchester City. Les hommes de Klupp ont carrément asphyxié les Blues de Manchester City à Anfield. L’expérience tactique de Guardiola n’a rien pu face à la fougue des Reds amenés par un Mohamed Salah inoxydable. L’attaquant égyptien soutenu par Sadio Mané et Firmino a explosé la défense de Manchester City. Le score de 3 buts à 0 a fait peur au monde du football surtout quand il a été confirmé une semaine plus tard lors de la manche retour avec une victoire à l’extérieur de 2 buts à 1. Liverpool sera le favori de cette rencontre et sa cote est estimée à 1,50 alors que celui de la Roma est de 5,25. Le club italien se déplace pour la manche aller et aura à cœur de ne pas encaisser.

Le déplacement des Italiens sera suivi de très près puisque sur les trois dernières confrontations des deux clubs à Anfield, la Roma l’a toujours emporté. Le 2 aout 2016, la Roma avait battu Liverpool sur le score sur le score de 2 buts à 1 en amical. Deux ans plus tôt, toujours en amical, les Italiens l’avaient encore emporté sur le score de 1-0 et le 25 juillet 2012 la Roma avait dominé (1-2) les Reds. Tous ces matchs amicaux se sont déroulés sur la pelouse de Liverpool. Ces statistiques plaident pour un résultat positif du club romain à Anfield même si un match de compétition est différent d’une rencontre amicale.

Sur les 20 dernières rencontres que Liverpool a eu à disputer, les « Rouge » ont fait 9 matchs sans encaisser de but et concédé trois défaites pour 14 victoires. Liverpool, habitué à procéder

par contre-attaque, aura beaucoup de mal face à une équipe italienne habituée à laisser la balle à ses adversaires. La clé du match sera tactique et malheur à l’équipe qui encaissera en premier. Mohamed Salah, l’ancien de l’AS Roma, sera le joueur à suivre de près du côté du club anglais tandis que Dzeko sera l’homme à surveiller de près par la défense des Reds.