Liverpool-Leicester City (1-1): Sadio a marqué

Dans le cadre de la 24e journée de Premier League, le Liverpool FC et Leicester City avaient rendez-vous ce mercredi à Anfield. Cette confrontation s’est terminée par un nul entre les deux équipes (1-1), avec une réalisation de Sadio Mane, contre un but d’Harry Maguire.

Mane a ouvert le score sur un but pour Liverpool à la 3e minute. Leicester est revenu à la marque à la 47e minute grâce à un but de Maguire, servi par Chilwell, lui permettant d’obtenir un point.

Les Reds sont parvenus à cadrer 3 tirs (sur 8 tentatives), et ont donc été plus dangereux que les Foxes, qui en ont cadré 2 (sur un total de 4). Avec 69 % de possession contre 31 %, l’équipe de Jurgen Klopp a eu la mainmise sur le ballon.

Joel Matip (Liverpool) a reçu un carton jaune à la 16e minute; il en va de même pour Maguire (41e), Pereira (50e) et Chilwell (94e) du côté de Leicester City.

Suite à ce match nul, le Liverpool FC se maintient à la première place avec 61 points, et creuse son avance sur Manchester City, 2e. Leicester, de son côté, se fait dépasser par l’Everton FC et par l’AFC Bournemouth, et occupe à présent la onzième position avec 32 points.