Liverpool- Salah, un gaucher dans la légende

Buteur samedi face à West Ham (4-1), l’ailier de Liverpool, Mohamed Salah, a inscrit son 20e but du pied gauche cette saison en Premier League. Une performance inédite !

Week-end après week-end, Mohamed Salah confirme son incroyable première saison à Liverpool, affichant des temps de passage inédits et faisant tomber les records les uns après les autres. Samedi, le Pharaon a encore frappé lors de la démonstration face à West Ham (4-1). L’ancien Romain a inscrit son 23e but de la saison en 27 matchs de Premier League.

Particularité : sur ce total, il s’agit du 20e but marqué du pied gauche par l’Egyptien. Or, dans l’histoire du championnat anglais, personne n’avait accompli une telle performance du gauche sur une même saison. Du coup, ils sont de plus en plus nombreux à se demander si le Red ne serait pas tout simplement le meilleur gaucher du moment !

« Est-ce que Mohamed Salah a-t-il le meilleur pied gauche dans le métier ? Espérons-le« , a glissé son entraîneur à Liverpool, Jürgen Klopp, vendredi en conférence de presse. « Dans le monde, Lionel Messi… Est-ce que Lionel Messi est gaucher ? Peut-être que nous ne devrions pas totalement l’oublier, mais oui, le meilleur du monde, je ne suis pas trop intéressé par cette catégorie, mais il a un bon pied gauche. J’en suis heureux. Je suis plus surpris qu’il ait aussi un bon jeu de tête et il a probablement marqué quelques buts avec le pied droit, donc je me fiche de la partie de son corps qu’il utilise. » Une chose est sûre : le pied gauche de l’Egyptien n’a pas fini de martyriser les gardiens anglais !

Afrik-foot