L’Ofnac « assure » ses agents et leurs familles à 71 millions F

L’Office National de lutte contre la Fraude et Corruption (Ofnac) a procédé à un appel d’offres restreint pour « assurer » son personnel et les membres de leurs familles. Pour ce faire, Libération qui a soulevé le lièvre, souligne que l’Institution de contrôle et de lutte contre la corruption a signé avec Amsa Assurances un contrat de 71, 469 millions de francs. Fait gravissime ! Les familles qui bénéficient d’une assurance n’ont aucune relation contractuelle avec l’Ofnac, rapporte le journal