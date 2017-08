Logements administratifs de l’Ucad : Les occupants retraités risquent l’expulsion

Le Soleil- La procédure d’expulsion entamée par le rectorat de l’Ucad à l’encontre des enseignants et chercheurs retraités occupant encore irrégulièrement des logements suit son cours, selon un communiqué de la cellule de communication du rectorat. Soucieux de loger les jeunes enseignants et chercheurs inscrits sur « de longues listes » d’attente espérant pouvoir accéder au privilège dont ont bénéficié dernièrement leurs aînés, le rectorat vise, à travers cette procédure, à mettre un terme à une situation d’illégalité, tout en prenant en compte les recours dument justifiés, dans le respect des textes réglementaires.

Après une série de sommations d’huissiers, le rectorat juge un tel acte de violation de parole et d’engagement : « Des sommations d’huissier, après maints rappels et médiations, ont donc été servies à des enseignants qui occupent encore aujourd’hui des logements (neuf ans après leur départ à la retraite pour certains) et qui, plus d’une fois, oralement, devant témoin ou par écrit, se sont engagés à libérer les locaux à une date fixée à leur propre convenance et qu’ils n’ont pas respectée, violant ainsi et leur parole et leur engagement », lit-on dans le communiqué, soulignant que « l’enjeu pour l’institution consiste à conforter une gestion transparente du patrimoine fondée sur des principes d’autonomie certes, mais aussi et surtout de cohérence et d’objectivité sans lesquels elle serait astreinte de rendre compte devant les organes de contrôle de l’Etat ».

Khadim NIASSE (stagiaire)