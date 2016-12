LOI SUR LA BAISSE DU LOYER 4000 contentieux  dans les registres des greffes des tribunaux

0

Au niveau de Dakar, les registres des greffes des tribunaux ont enregistré 4000 réclamations portant sur la baisse du loyer.

L’Association des locataires du Sénégal a dénoncé les difficultés notées dans l’application de la loi sur la baisse du loyer, deux ans après sa promulgation. Selon Elimane Sall président de l’Association de défense des locataires. La loi a été mise en œuvre dans la précipitation, raison pour laquelle elle continue d’être dévoyée par les bailleurs et agences immobilières. En effet d’après le président de l’Association de défense des locataires, rien que pour les référés sur difficultés au niveau du tribunal, il y a eu 6050 cas entre octobre 2015 et octobre 2016. Au niveau de Dakar, en novembre, il y avait près de 4000 cas dans les registres des greffes des tribunaux. «Tant qu’on laisse les contrats de location entre les bailleurs, les agences immobilières et les locataires, il y aura toujours des risques d’abus, a-t-il déploré. Non sans souligner qu’il faut qu’il y ait une traçabilité des contrats de location. ‘’C’est dans cette perspective que nous demandons la mise en place d’un observatoire qui se chargera du contrôle des termes des contrats», a affirmé Elimane Sall’’, a-t-il suggéré. En effet selon Elimane Sall, la situation est devenue plus tendue qu’avant, parce que locataires et bailleurs se regardent maintenant en chiens de faïence. «Si l’Etat le souhaite, il a la possibilité de changer la donne en prenant des mesures draconiennes. Les municipalités sont les organes les plus décentralisés, on pourrait y ériger des bureaux en recrutant des diplômés en droit qui s’occuperaient de l’enregistrement des contrats et du nombre de maisons en location dans chaque quartier», a-t- noté. Avant de renchérir : «deux ans après la mise en œuvre de la loi portant sur la baisse des loyers, le bilan est loin d’être reluisant, pour ne pas dire qu’il est complètement négatif. Elle est largement dévoyée dans sa mise en œuvre par l’utilisation de subterfuges qui permettent de la contourner. Nous continuons de noter des abus et dysfonctionnements de tous genres, liés surtout à une désinformation entretenue délibérément par certains lobbys», a fait savoir Elimane Sall.

Khady Thiam COLY