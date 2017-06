Une loi « Covfefe » pour conserver les tweets de Donald Trump

« Les tweets sont influents et le président doit être tenu responsable de chaque message. » Le représentant démocrate de l’Illinois, Mike Quigley, a présenté, lundi 12 juin, à la Chambre des représentants une proposition intitulée « loi Covfefe » qui obligerait les Archives nationales à conserver les tweets de Donald Trump et ses autres interactions sur les réseaux sociaux.

Le nom de la proposition de loi ? « Communications Over Various Feeds Electronically For Engagement Act » (loi sur l’engagement des communications sur divers réseaux électroniques). Mais surtout une référence au tweet posté sur Twitter il y a près de deux semaines par le président américain dans un message manifestement inachevé. Le mot de « covfefe » avait alors fait grand bruit et déclenché de nombreuses plaisanteries.