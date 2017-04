L’ombre du putsch raté sur le référendum d’Erdogan : Les tenants du non au renforcement des pouvoirs du président critiquent l’enquête sur le coup d’Etat manqué.

Le putsch raté en juillet 2016 contre le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a fait irruption dans la campagne pour le référendum sur la réforme constitutionnelle du 16 avril. « Les autorités avaient des informations à l’avance sur le coup [d’Etat] », a déclaré Kemal Kilicdaroglu, le chef de l’opposition kémaliste, lors d’une rencontre avec des journalistes, lundi 3 avril. Celui qui, juste après la tentative de putsch, avait soutenu M. Erdogan et le Parti de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur), défend désormais le non au référendum visant au renforcement des pouvoirs du président.

Evoquant un « dossier spécial » en sa possession, M. Kilicdaroglu a affirmé que le coup d’Etat fomenté le 15 juillet 2016 par une partie de l’armée s’était déroulé « sous contrôle » du pouvoir, qui en a ensuite tiré parti pour reprendre en main la société. Un « gros mensonge », a rétorqué le président Erdogan. « Si tu as un dossier, rends-le public », a-t-il tonné lors d’un meeting.