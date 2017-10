Londres : Une clinique de chirurgie esthétique piratée, des photos intimes de la famille royale dévoilées ?

Incroyable mais vrai ! Cette semaine, le site The Daily Beast a révélé une information qui fait trembler toute l’Angleterre et la planète people ! En effet, la clinique de chirurgie esthétique London Bridge Plastic Surgery qui accueille les plus grandes stars a été piratée par des hackers.

Une attaque revendiquée par The Dark Overload qui a menacé de publier des photos intimes et compromettantes des patients : « Nous allons tout dévoiler. La liste des clients et les photos correspondantes ». Parmi les stars en danger, il y aurait selon eux des membres de la famille royale. Nos confrères du site britannique expliquent : « Ce sont surtout des gros plans et images explicites montrant des opérations de chirurgie sur les appareils génitaux d’hommes et de femmes. Mais aussi des photos post-opératoires sur certains clients montrant leur visage et/ou des parties de leur corps« .

Dans la foulée, un représentant de la clinique a réagi dans la presse : « La sécurité et la confidentialité ont toujours été de la plus haute importance pour nous. Nous sommes très attristés par cette attaque et profondément désolés des conséquences sur nos clients ». Qui peut bien être la cible des pirates informatique ? Kate Middleton ? William ? Harry ? Affaire à suivre.