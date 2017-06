Londres : des musulmans visés par une attaque « terroriste »

L’attaque contre des fidèles devant la mosquée de Finsbury Park a fait un mort et dix blessés, tous musulmans. Un acte « terroriste », a dénoncé le maire.

Pour le maire de Londres, Sadiq Khan, il n’y a pas l’ombre d’un doute : c’est bien « une attaque terroriste horrible » qui a été perpétrée dans la nuit de dimanche à lundi devant la mosquée de Finsbury Park, un quartier du nord-est de Londres. Elle a visé « délibérément d’innocents Londoniens, dont beaucoup qui finissaient de prier en ce mois saint de ramadan ». Une attaque qui s’est déroulée selon un mode opératoire désormais bien rodé : une camionnette a fauché des piétons devant la mosquée. On compte un mort et dix blessés, tous musulmans, ont précisé les autorités. Une personne a été arrêtée. Cette attaque « nous rappelle que le terrorisme, l’extrémisme et la haine prennent de nombreuses formes, et notre détermination à les combattre, quel que soit le responsable », a déclaré la Première ministre britannique Theresa May à la presse, devant ses bureaux du 10, Downing Street après une réunion d’urgence du gouvernement.