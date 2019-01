L’ONLPL plaide la grâce présidentielle pour les personnes handicapées

L’Observateur national des lieux de privation de liberté (ONLPL) a salué la décision du Président de la République de gracier 804 personnes définitivement condamnées pour des infractions diverses. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, l’observatoire encourage l’Etat du Sénégal à davantage étendre ces mesures. « Notre institution encourage l’Etat du Sénégal à étendre davantage ces mesures aux personnes vulnérables et aux condamnés présentant des gages sérieux de resocialisation », a plaidé l’ONLPL dans un communiqué publié quelques jours après que le Chef de l’Etat a accordé la grâce à 804 personnes définitivement condamnées pour des infractions diverses et incarcérées dans les différents établissements pénitentiaires du Sénégal, à l’occasion du nouvel an. Il dit toutefois se féliciter du respect, par le Président de la République, de cette tradition qu’il perpétue à l’occasion de chaque grand événement comme la tabaski, le 4 avril et le nouvel an. « Ces mesures de clémence permettent, d’une part, de désengorger nos lieux de détention qui souffrent de surpopulation et, d’autre part, d’impacter les conditions de vie des personnes privées de liberté », a indiqué l’ONLPL. Selon ladite structure, en sacrifiant à cette tradition, l’Etat du Sénégal a pris en considération une des grandes préoccupations de l’Observateur national qui a eu à consacrer, avec des magistrats de différents ressorts des cours d’appel du Sénégal, plusieurs ateliers thématiques sur la question qui ont été tenus à Kaolack, Ziguinchor, Saint-Louis et Dakar. Pour mémoire, l’ONLPL est une autorité administrative indépendante qui s’emploie au respect de l’humanisation des lieux de privatisation de liberté et de la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.

Cheikh Moussa SARR