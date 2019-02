Violences électorales au Sénégal: L’Onu appelle au calme

Par la voix du représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, l’Oganisation des Nations Unies (ONU) condamne les violences survenues lundi dernier à Tambacounda.

« Un mort est un mort de trop » et « chaque citoyen doit être concerné et responsable de la protection de la paix et la tolérance qui fait la richesse du peuple Sénégalais » tonne le diplomate en l’endroit des acteurs politiques, de la société civile et des populations.

Le chef du Bureau de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel invite ainsi les candidats et leurs sympathisants, les acteurs de la société civile et les autorités, à redoubler d’efforts pour appeler les citoyens au calme et à la retenue, et au respect des valeurs de paix et de tolérance.