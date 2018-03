L’ONU et l’OSCE condamnent la perpétuité contre les journalistes turcs

Harlem Désir, représentant de l’OSCE sur la liberté de la presse, et David Kaye, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression, ont publié un communiqué commun pour exiger la libération desjournalistes turcs qui ont été condamnés à la perpétuité.

Le 26e tribunal pénal d’Istanbul vient de condamner à la prison à vie six accusés, dont les journalistes Nazli Ilicak, Ahmet Altan et Mehmet Altan, pour tentative de renversement de l’ordre constitutionnel.

“La décision du tribunal condamnant les journalistes à la prison à vie pour leur travail, sans preuve substantielle de leur implication dans le coup d’Etat ni sans avoir garanti un procès équitable, menace gravement le journalisme et ce qui reste de la liberté d’expression et de la liberté des médias en Turquie”, a déclaré Kaye.

“L’ampleur de ces châtiments et le fait que le tribunal n’a pas mis en œuvre une décision contraignante de la Cour constitutionnelle soulèvent également des questions fondamentales sur la capacité du pouvoir judiciaire à faire respecter le droit à la liberté d’expression garanti par la Constitution”, a ajouté Désir.

Désir faisait référence à une décision de la Cour constitutionnelle du 11 janvier 2018 qui avait ordonné la libération de Mehmet Altan et de Sahin Alpay, un autre journaliste emprisonné depuis juillet 2016, mais qui était restée lettre morte.

En novembre 2017, Kaye a présenté à la Cour européenne des droits de l’homme ses observations sur les cas de 10 journalistes turcs pendants devant la Cour, dont les frères Altan.

“Nous appelons la Turquie à annuler la décision de ce jour et à libérer les journalistes. L’emprisonnement fait non seulement taire les journalistes, mais prive également les citoyens turcs de leur droit d’accéder à des opinions pluralistes sur des questions qui peuvent directement affecter leur vie”, ont déclaré Désir et Kaye.

Turquieplus.fr