L’OPPOSITION DEPITEE PAR LA MODIFICATION DE L’ART L78 Il n’y a pas eu un autre 23 juin

REWMI.COM- Le projet de modification portant sur l’article L78 du Code électoral est passé comme lettre à la poste. La majorité mécanique est passée par là. Les projets de loi du Gouvernement ne souffrent en général d’aucune contestation majeure de la part de députés majoritairement du camp du pouvoir.

C’est l’opposition qui sort dépitée de ce vote. Elle ne l’a pas apprécié pour des raisons liées à la violation du protocole de la Cedeao sur l’exigence de consensus, l’insuffisance de la protection du secret du vote, etc.

Elle a engagé un bras de fer à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur de l’Hémicycle, rêvant d’un nouveau 23 juin afin de mettre le peuple contre le pouvoir.

Cela n’a pas surtout été un succès. Non seulement la loi a été modifiée, mais les arrestations notées l’ont été dans ses rangs. Le peuple ne s’est pas mobilisé, il n’y a pas eu un autre 23 juin.

C’est que le contexte est différent. La modification proposée par la Cena, après avoir rencontré les plénipotentiaires des partis, s’impose. Non pas forcément en ses termes-là, mais la situation appelait à une réaction rapide des autorités chargées d’organiser les élections. Nous avions tous appelé à cela. Il fallait adopter le moins mauvais système. C’est ce qui semble avoir été la préoccupation de la Cena, à ses risques et périls. Car, si le Ministère de l’Intérieur s’en était chargé, les contestations allaient encore être plus vives.

La réalité, c’est moins le contenu de la proposition qui pose problème que le fait que la Coalition au pouvoir a semblé, d’emblée, avoir été en phase avec la Cena.

Impossibilité de dialogue

A ce propos, les désaccords sont tellement abyssaux entre pouvoir et opposition que, depuis 5 ans, il y a eu une quasi-impossibilité de dialoguer. Ils ne s’entendent sur rien.

Et aujourd’hui, le contexte électoral a envenimé les choses. Les protestations entendues peuvent même surprendre. C’est pour cela que la mobilisation populaire contre la modification a été plus ou moins timide, étant entendu que les forces de l’ordre n’ont pas facilité les choses.

Notre sentiment n’est pas que l’Exécutif, en faisant voter cette modification, a porté gravement atteinte à notre démocratie. Il s’est agi de rendre plus facile le vote en tenant compte du timing. Et une telle proposition pourrait être la bienvenue en ce sens que la présidentielle de 2019 et les locales qui seront organisées la même année pourraient connaître la même floraison des candidatures, donc des listes. Une solution radicale était nécessaire à l’image de ce qui se fait ailleurs, notamment en France.

Le combat est ailleurs

En fait, le combat est ailleurs. Compte tenu du fait que la campagne démarre ce dimanche et que toutes les listes auront largement l’opportunité d’étaler leurs programmes et de s’en prendre au pouvoir, il était peu indiqué de verser dans cette mobilisation pour une protestation qui, à nos yeux, n’en vaut forcément pas la peine.

Si l’opposition en veut tant au pouvoir, c’est l’occasion rêvée d’en découdre pour des législatives qui lui offrent l’opportunité de renverser la majorité à l’Assemblée nationale et d’imposer la majorité à l’Exécutif. Toute l’énergie des coalitions doit être portée sur les batailles électorales selon des règles conventionnelles et que les meilleurs gagnent.

Le 23 juin, le peuple s’était dressé comme un seul homme, contre une forfaiture qui allait maintenir les présidents élus et leurs ouailles au pouvoir ad vitam eternum. C’est de cela dont le peuple n’a pas voulu.

Dans le même ordre d’idées, une situation pareille ne méritait nullement que l’Union européenne soit saisie. Si nous aspirons à avoir plus de souveraineté, nous ne pouvons pas, à tout bout de champ, saisir les Occidentaux alors que les instruments de la Cedeao et de l’Union africaine sont là.

Si un protocole de la Cedeao a été violé, pourquoi ne pas saisir l’organisation sous-régionale ?

En fait, la Cedeao ne peut nullement en vouloir au Sénégal d’avoir tenté de régler une question urgente imposée par la pléthore de listes, une conséquence de la floraison de partis.

C’est le contraire qui aurait été étonnant. Si rien n’avait été fait, on aurait accusé les autorités de laxisme et de tentative de sabotage du processus électoral.

Alors, pour cette fois-ci, l’opposition, à notre sens, s’est plantée en se trompant de combat. Les priorités sont notamment dans l’urgence d’offrir une belle campagne électorale avec un débat d’idées à la mesure de la maturité de notre démocratie.

La Cena a fait injustement l’objet d’attaques graves entachant sa crédibilité, elle qui a toujours assumé sa mission avec sérieux.

Certes, elle pouvait refuser cette mission, mais elle a sans doute cru devoir bien faire en acceptant de jouer le rôle d’arbitre pour des discussions biaisées à l’avance.

Cela ne veut nullement dire qu’elle n’est pas apte à jouer son rôle de supervision du processus électoral.

Le seul problème, c’est qu’elle a accepté d’hériter de la patate chaude et ça lui a coûté cher.

Assane Samb/Rewmi quotidien