L’opposition réclame le code électoral de 2012

L’opposition réclame le code électoral 2012, lequel avait élit Macky Sall. «L’ultime solution pour sauvegarder la stabilité et la paix consiste à un retour pur et simple au Code électoral consensuel qui avait permis, en mars 2012, d’élire l’actuel président de la République dans un scrutin démocratique et pacifique», exigent Decroix et Cie, dans une déclaration reprise par Vox Populi.

«Il sera par la suite possible de procéder à une revue dudit Code au-delà de l’élection présidentielle de l’année prochaine, dans des conditions à déterminer, mais surtout dans un climat apaisé. La fuite en avant le forcing en cours de la part du pouvoir, ne sont pas la solution du contentieux électoral qui ne peut manquer de plonger le Sénégal dans une situation d’instabilité et d’insécurité qu’il n’a jamais connue», poursuivent-ils.