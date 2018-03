Louboutin Beauté lance son tout premier mascara rouge pour des cils uniques au monde

Alors que l’on a encore du mal à se remettre de sa somptueuse collection de Noël, Métalissime Rouge Louboutin , la plus célèbre des marques de chaussures françaises n’a pas dit son dernier mot quant à sa ligne de cosmétiques.

De plus en plus implanté dans la Beauty Sphère, Christian Louboutin a trouvé l’incroyable manière de faire passer le rouge vernis de ses semelles sur nos ongles, nos lèvres mais aussi nos yeux désormais. Serait-ce le début d’une palette de fards à paupières ? Que nenni, le créateur est bien plus subtil et entreprenant que ça. En effet, désireux de voir les femmes bousculer les codes, ce dernier a dévoilé un mascara… rouge ! Ainsi « Rouge Louboutin Les Yeux Noirs, la laque amplificatrice de cils » amène la couleur iconique dans votre regard, de façon à vous façonner un véritable « oeil de braise ».

Non loin d’être un simple mascara, cette laque en question vous promet un volume toujours plus spectaculaire, une haute définition de vos cils, plus de longueur ainsi qu’une courbe très travaillée ! Et pour ne rien gâcher au plaisir, sa tenue exemplaire ne vous laissera pas en reste. Beaucoup de promesses que la maison Louboutin s’est attelée à honorer grâce une brosse exclusive composée de picots verticaux et horizontaux permettant une application facile et précise.

En revanche, si la couleur est bien représentative de la marque, elle n’est pourtant pas la plus facile à porter. Mais à notre grande surprise, le rouge se fond merveilleusement bien avec la ligne de nos cils pour encadrer le regard de tons chauds. Si vous êtes du genre discrète, optez pour la version soft en appliquant le Rouge Louboutin Les Yeux Noirs uniquement sur les pointes de vos cils.

Mais dans un cas comme dans l’autre, vous serez forcément séduite par le charme sensuel de la teinte rouge qui fera de vous la femme la plus avant-gardiste du moment.

Pour celles qui seraient déjà tentées par l’expérience, la laque amplificatrice est d’ores et déjà disponible sur le site officiel de la marque, pour la somme de 70€.