LOUGA : CELEBRATION DU 57E ANNIVERSAIRE DE L’INDEPENDANCE Le gouverneur satisfait du défilé grand format civil et militaire  

Le Sénégal a fêté hier le 57e anniversaire de son indépendance, sous le Thème : « Rôle des Forces de défense et de Sécurité dans la Protection de L’Environnement ». Le gouverneur de Louga, Alioune Badara Mbengue, a dit toute sa satisfaction pour l’organisation de l’événement dans la capitale du Ndiambour.

La célébration du 57e anniversaire de l’indépendance du Sénégal a connu un franc succès dans la capitale du Ndiambour, par son caractère exceptionnel, relevé par la participation des populations, particulièrement les jeunes. Jamais, pareille organisation n’a été retenue dans les annales à Louga. Pour le gouverneur de la région, Alioune Badara Mbengue, cette présence massive et exceptionnelle de la jeunesse au défilé est un indicateur probant qui démontre que la région peut compter suffisamment sur eux pour promouvoir son émergence. Il a soutenu que c’est une jeunesse alerte, consciente de l’avenir de la région et déterminée à faire l’essentiel par son comportement. ‘’C’est un défilé exceptionnel, avec une forte mobilisation de l’ensemble des corps constitués, les représentants de la société civile. L’ensemble des forces vives de la région ont défilé. Cela me va droit au cœur. C’est un défilé exceptionnel et on espère que ce sera l’occasion de continuer cette mobilisation pour le développement de la région, pour qu’on ait une région prospère, plus forte, pour qu’on ait également un Sénégal émergent comme le veut le Président de le République’’. D’autre part, il a tenu à remercier les populations de leur mobilisation. ‘’Vraiment, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à cela, parce que l’ensemble de la population s’est réuni autour de nous, autour du Comité d’organisation. L’ensemble des cadres de Louga, tous ceux qui ont des responsabilités au niveau de l’Etat, se sont mobilisés pour apporter leurs concours, mais également pour venir avec nous assister dans ce défilé. C’est une occasion pour eux de se réunir autour de Louga, c’est une occasion pour moi de remercier les Forces Armées à travers le Lieutenant-colonel Thierno Gningue, le Commandant Daouda Baldé qui a coordonné tout sur place à Louga. La participation des établissements, du mouvement associatif, des majorettes, des anciens combattants, des centres de basket, du détachement de la Gendarmerie, de l’Armée et Groupement Mobile d’Intervention et des Sapeurs -Pompiers, a été l’attraction de ce défilé ».

Le gouverneur avait à ses côtés le premier adjoint au maire de la commune, Ndiaga Yandé Diop, et le président du Conseil départemental de Louga, Modou Mberry Sylla.

Sidy THIAM