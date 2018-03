Louga- Un Crd pour lutter contre le vol des bétails 

L’Inspectrice régionale des services vétérinaires de Louga, Dr. Fatou Thioune, a plaidé pour une lutte accrue contre le vol de bétails, soulignant qu’à cause de ce fléau, les éleveurs subissent chaque année une perte de 2 milliards FCfa. Mme Thioune s’exprimait à l’occasion d’un Comité régional de développement (Crd) axé sur le thème du vol de bétails. La rencontre s’est tenue sous la présidence du gouverneur de la région de Louga, Alioune Badara Mbengue, en présence des autorités de la police et de la gendarmerie. «Chaque année, les éleveurs accusent une perte de 2 milliards FCfa au plan national et à l’échelle de la région. Elle a insisté sur la nécessité de lutter contre ce fléau qui annule les efforts fournis pour le développement de ce secteur qui contribue pour 38,5% et 4,5 %, respectivement, à la valeur ajoutée du secteur primaire et du produit intérieur brut (Pib). En 1965, a-t-elle rappelé, une loi a été promulguée pour la première fois, suivie d’autres plus sévères pour sanctionner cette activité, malheureusement, dans l’application, il y a beaucoup de manquements dus à la faiblesse des moyens. Le gouverneur Alioune Badara Mbengue est revenu sur la recrudescence de ce fléau qui nécessite, selon lui, l’implication de tous pour son éradication, par une collaboration étroite avec les forces de l’ordre.

Sidy THIAM