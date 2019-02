Louga: pour une histoire de « fondé » elle bat sa mère et prend 1 an de prison

Ourèye Koné, a réellement tabassé sa vieille mère, A Ndiaye, pour une histoire de bouillie de mil. En effet, selon l’enquête, la dame a tabassé sa mère car, celle-ci refusé un pot de « fondé », bouillie de mil, à son amant venu lui rendre visite. Au moment de servir à manger, la maman aurait refusé d’en donner au visiteur, l’amoureux.

Ainsi, devant ce fait, A Ndiaye pique une colère noire et s’en prenne à sa mère. Elle tabasse copieusement sa mère. Attraite à la barre du tribunal de Louga hier, pour les faits de violence et voie de fait par sa mère, elle prend une peine d’un an assortie du sursis.