Louga: Un jakartaman tabasse sauvagement une handicapée

Pour se venger d’une gifle, le jeune conducteur de moto jakarta, Mamadou Timbo a été jugé hier à la barre du tribunal de grandes instances de Louga pour avoir battu une handicapée. J. Mendy, qui se déplace à l’aide de béquile.

Revenant sur les faits, elle raconte : » Le 6 Mai dernier, je m’étais rendue à la gare routière pour allier Thies. Alors que j’attendais d’embarquer dans une voiture, mon téléphone a sonné et j’ai décroché. Alors que je communiquais, Mamadou Timbo s’est rué sur moi et d’un ton vulgaire, s’est mis à me traiter de tous les noms d’oiseaux avant de me sommer de dégager de la voie publique.

J’ai poursuivi ma communication sans répondre aux offenses. Certainement frustré par mon indifférence, il a continué de m’abreuver d’injures, son comportement a fini par m’irriter et j’ai riposté lui assénant une gifle soutenue et il a réagi faisant montre d’une violence inouîe, s’attaquant à mon intégrité physique, ne pouvant plus me déplacer je suis tombée et j’ai perdu connaissance. » Devant le tribunal des grandes instances de Louga, Mamadou Timbo a réfuté les faits. Il est condamné à un mois ferme.