LOUGA- Lancement d’un projet contre la désertification

La Composante nationale du projet ‘’Action contre la désertification’’, dont les activités ont été lancées officiellement dans la capitale du Ndiambour, compte ériger prochainement une réserve communautaire à Kolly-Alpha, dans le département de Linguère, dans le Centre-Ouest du Sénégal. Ce projet, d’un financement de plus d’1 milliard de Fcfa (1.885.160 Euros) sur 3 trois ans, mise sur la réintroduction de certaines espèces d’arbres pour faire revivre la faune à Louga, dans la même zone, a révélé son coordonnateur Mignane Sarr. Outre son coordonnateur Mignane Sarr, ont participé à la cérémonie de lancement de ce projet, le Directeur général de l’Agence nationale de la Grande Muraille Verte (Angmv), le colonel Pape Waly Guèye, et plusieurs autorités administratives et régionales. L’accompagnement des acteurs vise l’autonomisation des femmes par ce projet dont l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (Fao) est le bailleur. M. Gueye annonce par ailleurs l’arrivée de Gazelles en provenance de la réserve de Gueumbeul, et d’autres espèces pour ‘’faire revivre la faune jadis diversifiée’’ du projet. L’écotourisme est également un des volets, qui envisage de restaurer 2400 ha de terres dégradées dans les communes de Mboula, Tessékéré (département de Linguère) et Syer (département Louga). L’objectif de ce projet ‘’Action Contre la Désertification’’ est de renforcer les acquis déjà obtenus dans la première phase du déploiement de la Grande Muraille Verte au Sénégal. A terme, il devra permettre de réhabiliter les terres dégradées, d’améliorer l’alimentation du bétail en fourrages, de contribuer à la conservation des espèces menacées d’extinction et au développement de l’emploi local.

Sidy HIAM