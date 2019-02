Louga: Les Libéraux dans le doute 

Tous les chemins ont mené les candidats à Louga. La commune et les quartiers satellites ou périphériques, grossis par la population flottante de l’immigration de la main d’œuvre rurale, ont été visités. Mais l’information qui retient l’attention concerne les Libéraux de Louga. Le PDS, sans la candidature de Karim Wade, les préoccupe. Qu’elle attitude vont-ils adopter ? Quel prétendant supporter ? Que deviendront leurs mouvements politiques ? Est-ce que Maître Abdoulaye Wade va donner la liberté à ses alliés de choisir librement l’Alliance présidentielle ou le camp d’un autre candidat ? Les commentaires vont bon train à Louga et à Kébémer, deux vieux bastions du Parti démocratique sénégalais. La population prête une oreille attentive à Me Wade, pressée de savoir quel candidat il va soutenir pour la présidentielle dont la campagne a débuté depuis dimanche dernier. Me Abdoulaye Wade, qui sera à Dakar ce jeudi 7 février, déclare avoir pas fait un choix. En tout cas, selon Ahmed Aidara, le Pape du » Sopi « précise que le moment venu, il ne soutiendra ni Macky Sall ni Madické Niang.

SIDY THIAM