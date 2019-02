Louga: Macky chante Abdou Diouf

A Louga, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar a été accueilli par une marée humaine. Macky a remercié et félicité le Président Abdou Diouf qui, selon lui, a montré une gratitude après la perte du pouvoir. Il a aussi fait des promesses à la population de Louga.

La région de Louga est sortie en masse, hier, pour accueillir le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar, Macky Sall. Impressionné par cette marée humaine à Louga et celle avant-hier à Mbacké, le Président sortant indique que le débat est tranché. « Les Sénégalais ne sont pas dupes et personne ne peut bander leurs yeux pour les empêcher de voir notre travail remarquable depuis que nous sommes à la tête du pays », a dit Macky Sall. Par ailleurs, il a raillé le Président Abdoulaye Wade en soutenant : « je suis venu à Louga, ville de grandes figures historiques comme Bouna Ndiaye, Djily Mbaye et le Président Abdou Diouf. Le Président Abdou, je vous demande Tanor de lui transmettre mes salutations et mes félicitations pour le travail accompli pour le Sénégal. Mais surtout pour la gratitude qu’il a montrée aux Sénégalais après la perte du pouvoir en 2000 ». Il a ajouté : « Abdou Diouf est un homme d’Etat et je me plais ici à Louga de saluer sa dimension exceptionnelle d’homme d’Etat et sa générosité. Lui au moins sait que c’est le bon Dieu qui donne le pouvoir. Quand c’est fini, il faut savoir que c’est fini. Personne ne peut rien contre la volonté divine ». S’exprimant lors d’un grand meeting, le candidat Macky Sall a fait des promesses aux populations de Louga pour obtenir leurs votes le 24 février prochain. « On doit croire à l’avenir de Louga. Nous avons besoin de vous parce que Louga est la synthèse de trois régions.

Les promesses de Macky aux populations de Louga

C’est une zone éco géographique, mais aussi, Louga, ce sont les Niayes, le bassin arachidier et la zone sylvo pastorale. Louga c’est aussi la réserve d’eau douce pour le Sénégal avec son potentiel en eau souterraine et en hydrographie abondante. Pour cela, j’ai engagé, pour les années à venir, une politique de modernisation du service de distribution de l’eau potable pour plus de 4 millions de nos compatriotes », a indiqué Macky Sall. Avant de poursuivre : « cet engagement nous a valu la mobilisation de 274 milliards pour mettre en place une troisième unité de transformation d’eau à Keur Momar Sarr, qui aura une capacité de 200.000 m3/jour. Louga est en chantier pour alimenter Dakar en eau. Il y aura aussi plus de 85.000 branchements qui vont quitter pour alimenter les populations. Non sans oublier la croissance inclusive. Nous allons également développer le Pse vert à Louga. Cette reforestation nous permettra de planter des arbres à travers une nouvelle agence que je vais mettre sur pied ». Pour cela, dit-il, ils ont besoin de 50.000 jeunes volontaires pour réforester l’ensemble du périmètre régional de Louga. « Il y aura 50.000 volontaires pour l’économie verte. Louga c’est aussi la zone sylvo pastorale et nous allons augmenter nos efforts. Il y a eu des forages à Louga, Kébémer et Linguère. Nous avons beaucoup fait pour Louga et nous en ferons encore pour les générations futures. Nous allons également continuer les accès universels à l’éducation et à la formation, l’électricité, la santé,… ».

Cheikh Moussa SARR