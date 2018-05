Louga : La mairie subventionne les acteurs culturels

L’Adjoint au maire, Ismael Mbengue Fall, a remis les appuis annuels de la municipalité aux acteurs culturels de la vile de Louga. La cérémonie s’est déroulée à la grande salle de délibérations de l’hôtel de ville. Une enveloppe de 6 millions quatre cent mille (6.400.000) Francs Cfa, a été distribuée à cet effet. Les montants alloués étant calculés selon la taille et l’importance des troupes et autres formations musicales. Diogomaye Ndiaye, conseiller municipal et membre de la commission culturelle, a profité de cette cérémonie pour remercier le maire Moustapha Diop et l’équipe municipale de la ville de Louga.

SIDY THIAM