LOUGA- La moitié des cartes d’électeurs en souffrance dans les commissions

Au total 57 240 cartes d’électeurs, représentant environ la moitié de celles qui ont été déjà confectionnées, sont en souffrance dans les commissions d’inscription sur les listes électorales du département de Louga, a révélé le préfet Mamadou Khouma. En effet, sur 115 744 cartes reçues, seules 58 507 ont déjà été retirées, a précisé M. Khouma au cours d’une conférence de presse. Cette rencontre avec la presse était destinée à sonner l’alerte et inviter les populations à se rendre auprès des commissions pour retirer leur carte afin d’accomplir leur devoir civique. Le préfet de Louga a invité les hommes politiques à s’impliquer comme lors des inscriptions pour aider à augmenter le taux de retrait. Il a indiqué que les inscriptions se poursuivent à Dakar, signalant que durant le week-end, un lot de 6 000 cartes d’électeurs a été acheminé à Louga. Il a remercié les imams qui ont, dans leur sermon de la Korité, abordé ce sujet. Le département de Louga compte 305 lieux de vote et 452 bureaux de vote, a dit le préfet qui a fait état d’une plus grande affluence des citoyens ces derniers jours. Face à cette situation, le préfet du département de Louga exhorte les citoyens inscrits sur les listes électorales à se rendre auprès des dites commissions pour le retrait de leur carte.

