Louga : Moustapha Diop renforce sa base

Le complexe Omar Bongo a abrité une grande rencontre digne des grands meetings de pleine campagne électorale.

La structure créée par le ministre maire de Louga, Moustapha Diop, se veut un cadre fédérateur dévolu à la mission de capter le maximum possible d’électeurs apolitiques et partageant les réalisations du président Macky Sall. Selon Ibrahima Diop, coordonnateur national de la Cam, ‘’le président Moustapha Diop de la Cam, horizon 2017-2019, sollicite rapidement de nouveaux adhérents et sans cesse jusqu’au-delà de la présidentielle’’. ‘’On ne peut désormais massifier autour du président Macky Sall qu’avec de nouvelles figures bien inconnues de son camp « , a-t-il ajouté. Faisant l’éloge du Ministre de l’Industrie, des Petites et Moyennes Industries, Mme Goumbala estime que « si cette instance était départementale, elle se tiendrait au stade en lieu et place au Complexe Omar Bongo trop petit pour contenir ce monde. A souligner que dans cette foule, on pouvait distinguer des responsables bien connus du landerneau politique tels que Amadou Diagne coordonnateur départemental, As Thiam, Abou Sarr et Lamine Kâ. La Convergence autour de Macky (Cam) a entamé depuis quelques mois un vaste programme pour réélire Macky Sall en 2019 au premier tour. C’est dans ce cadre qu’il a été mis en place une commission chargée de recueillir les militants et les sensibiliser sur l’importance de ce mouvement. Les femmes, durant les débats qui suivi le lancement, ont réitéré leur engagement au Ministre-Maire Moustapha Diop et à son équipe. Des militants ont aussi exprimé leur désir d’accompagner cette belle initiative de Moustapha Diop.

Sidy THIAM