Louga Des rentrées politiques pour soutenir Macky

La politique, le sport et la religion s’activent dans la capitale du Ndiambour. Il y a d’abord les rentrées politiques de deux responsables de mouvements proches de l’Alliance pour la République (Apr). Il s’agit de l’enseignante et ex-membre influente de la chapelle de Modou Diagne Fada, Adja Fatou Ndiaye Seck, qui ratisse actuellement dans les communautés des « Santhianes». Sa manifestation a rassemblé Peulhs, Maures et Laobés qui ont chanté et dansé après s’être bien restaurés. Tous ont promis de contribuer à la réélection du Président Macky Sall en 2019. Plus au nord, il y avait le meeting de Zale Konaté, champion d’Afrique de karaté et patron du Complexe sportif, devenu un point de convergence pour des exercices d’entretien physique. Toute la communauté sportive (football, basket, athlétisme) a répondu à l’appel du désormais allié du leader du Mouvement Dolly Macky, du Directeur national des Domaines, Mamadou Mamour Diallo. Pour Adja Fatou Ndiaye Seck, Zale et Mamour Diallo, c’est l’union sacrée autour de Macky Sall. La religion était aussi au rendez-vous après deux gamous précédés du séjour de Serigne Modou Kara à Louga. Tous les guides religieux roulent pour le chef de l’Etat. C’est le sentiment qui transparaît dans les remerciements adressés au Crd et au Cdd pour leur assistance.

Sidy THIAM