Louga- Serigne Modou Kara Mbacké  »Noreyni », hôte de la famille Gora Fall 

Le chef religieux mouride et non moins leader du Parti de la Vérité pour le Développement (Pvd), Serigne Modou Kara Mbacké « Noreyni », était hier l’hôte de la famille Fall, descendante de Mame Cheikh Ibrahima Fall, basée dans la capitale du Ndiambour. L’occasion a été saisie par le descendant de Mame Thierno Birahim Mbacké, dans son adresse à l’auditoire venu nombreux, de prédire l’avenir radieux du Directeur national des Domaines, Mamadou Mamour Diallo. C’est à partir d’une exégèse coranique du leader du mouvement « Dolly Macky », de son parcours, ainsi que de ses œuvres de bienfaisance que le marabout est arrivé à cette conclusion. Auparavant, Serigne Modou Kara, accompagné de ses nombreux fidèles reconnaissables à leurs uniformes communs et leur vigilance à veiller sur leur leader, a été accueilli par la famille hôte au Palais El Hadji Djily Mbaye à 15 heures. La particularité de cette descente pour la même cérémonie annuelle est que cette fois-ci, cela s’est déroulé le jour et pas la nuit. Au bout d’une demi-heure, il a rejoint les nombreux visiteurs massés devant chez Serigne Gora Fall pour s’adresser à eux. Ainsi, dans ses propos, Serigne Modou Kara a exhorté les fidèles au respect des merveilleux préceptes hérités de la descendance de Mama Mor Anta Mbacké. Il a salué la fidélité constante et inébranlable de ses hôtes lougatois qu’il a offerts en exemple dans un monde qui commence à perdre ses repères et ses valeurs.

SIDY THIAM