Louga : La Sotexka va reprendre ses activités

Autant la fermeture avait fait grimacer les nombreux déflatés, autant l'annonce de la réouverture de Sotexka a fait retrouver le sourire aux Lougatois. Le maire de Louga, Moustapha Diop, s'est investi pour la reprise des activités de cette usine, ce qui va contribuer à absorber le chômage dans la capitale du Ndiambour. Selon des informations reçues, l'édile de la ville de Louga a invité ses partenaires techniques et financiers à se rendre sur le site pour faire une première évaluation de la situation. La Sotexka pourrait embaucher 2000 travailleurs de différents corps de métier des textiles. Sidy THIAM

