Louga: La tannerie des Maures agonise …

La tannerie et sa coopérative professionnelle de cuir traversent des crises de maturité. « Le manque de capacitation, le non-encadrement des autorités municipales et des collectivités territoriales, ont mis à nu l’amateurisme des acteurs. Les locaux menacent de ruines et les intrants nécessaires font défaut. Les guéguerres entre membres des comités de gestion réels ou installés parallèlement compliquent les choses, tout en polluant l’atmosphère qui plonge l’environnement dans un manteau noir. Le site est de temps en temps morcelé et bradé », déplore Toutou Fall, la présidente du Mouvement des Maures de Louga. Les appels de détresse sont lancés pour « sauver l’outil de travail des « Naares » spécialisés dans la fabrication des peaux d’animaux ».

SIDY THIAM