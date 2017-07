Louga veut des députés au service du peuple

Les personnes interrogées dans la commune de Louga ont donné leur avis sur le rôle que doivent jouer les futurs députés de la commune. Ils doivent être proches des populations en défendant leurs préoccupations.

Deux semaines après le démarrage de la campagne électorale des Législatives du 30 juillet, les choses bougent dans le département de Louga. Pour une question d’efficacité, certains candidats ont opté pour des caravanes, le porte-à-porte ou des visites de proximité. Ils évoquent la saison des pluies où les populations sont préoccupées par les travaux champêtres. « Nous allons les trouver chez eux», avait lancé un candidat de la mouvance présidentielle. En attendant, les populations donnent le profil des deux futurs députés de la commune. Assis devant une boutique, en face du grand marché de la ville, Abdou Fall, enseignant de profession, souhaite que les heureux élus soient au service des populations. ’Ils doivent rencontrer régulièrement des gens, mais surtout des chefs de service déconcentrés qui sont là pour appliquer la politique du gouvernement », a souligné notre interlocuteur qui insiste en soutenant que les futurs députés doivent avoir une seule préoccupation : défendre ceux qui ont voté pour eux. En pleine activité, cet ouvrier répondant au nom d’Assane Sène, souhaite presque la même chose. Il va même plus loin en demandant aux futurs députés de résider dans le département de Louga . »Nous ne voulons plus des députés qui, une fois élus, résident avec leur famille à Dakar, loin de nos préoccupations», a-t-il fait savoir. Les deux premiers interlocuteurs ont constaté que les députés de Louga doivent résider dans la localité après l’élection. Pour se protéger des rayons du soleil, Mamadou Diop et trois de ses amis ont pris place sous un arbre.

Des députes compétents

Mis au parfum de notre reportage, un vieux s’est empressé à prendre la parole. Il se laisse aller en déclarant que les populations de Louga veulent des députés compétents qui connaissent leur rôle. «Ils doivent défendre nos problèmes parce que les gens sont fatigués. Nous en avons marre des députés qui passent la plupart du temps à applaudir et à voter des lois impopulaires qui n’ont aucune importance pour le peuple », a regretté M. Ndao. Issa Fall partage le même avis. En tant que paysan, il votera pour des députés capables de défendre la cause de l’agriculture et de l’élevage. Les paysans et les éleveurs font partie des catégories sociales les plus défavorisées du pays. Ils ont besoin d’être soutenus et défendus pour que le Président de la République connaisse leurs problèmes et difficultés. Toujours sur le profil des futurs députés de Louga, Issa Fall demande à ces derniers de ne jamais oublier de défendre les questions de la santé et de l’éducation qui sont primordiales. Pour Mme Sophie Fall, Louga n’a pas besoin des députés qui travaillent pour l’intérêt d’un parti politique. ‘’Nous voulons des députés qui œuvrent pour le développement du département qui marque encore de beaucoup de choses’’, a-t-elle soutenu. En plus d’être au service de l’intérêt de la population, Abdou Kâ rappelle aux futurs députés qu’ils sont élus par les populations qui attendent d’eux des gestes de générosité. Un bon député doit accepter de partager avec la population. Mais nous avons constaté que les députés, après les élections, se méfient des gens. Pourtant, depuis quelques jours, ils tapent à nos portes et nous font toutes sortes de promesses», a renseigné Abdou Kâ qui a estimé que ce n’est pas normal.

Sidy THIAM