Love : Julie Gayet raconte son histoire d’amour avec François Hollande

Discrète, Julie Gayet n’aborde que très peu son histoire d’amour avec François Hollande. L’actrice rencontre l’ancien président en 2014. Le couple surprend et détonne. Après Ségolène Royal, Valérie Trierweiler, l’ancien chef d’Etat ajoute à ses conquêtes la belle comédienne. Quelques photos volées et un homme casqué les croissants à la main, c’est tout ce que l’on retient de cette liaison devenue publique malgré elle. Depuis les rumeurs vont bon train. L’encre coule, mais rien n’est jamais confirmé. Dans une interview pour Paris Match qui sort ce 8 mars, Julie Gayet se confie pour la première sur cette idylle -presque- improbable.

“Chacun son métier, son monde”

En 2012, François Hollande entre à l’Elysée avec à son bras Valérie Trierweiler. Une rupture et un livre incendié à son sujet plus tard, il rencontre Julie Gayet en 2014. Une photo volée en une de “Closer” dévoile au grand public leur idylle. Ils adoptent l’adage : « pour vivre heureux, vivons cachés ». Le couple continue de se voir à l’abri des regards « pour que chacun puisse continuer à travailler sans que l’attention ne soit détournée. On s’est dit que, avec le temps, les gens comprendraient notre décision. »

Loin de jouer les premières dames modèle, l’actrice est la grande absence des déplacements et événements officiels. Pourquoi ? “On élit une personne, pas un couple. La fonction de première dame est sexiste. C’est un job qui oblige à arrêter son métier. Et en plus, on ne touche pas de salaire. » De plus, “François aime que les femmes de sa vie soient libres, fortes et indépendantes”.

Amour sous hautes turbulences

Elle revient sur le mandat de son compagnon : “Ce quinquennat a été d’une violence folle, à aucun moment, il n’a eu de répit. J’essayais de redonner de l’énergie au président, de prendre soin de lui, d’être à l’écoute. » Elle poursuit : « J’ai fait en sorte qu’il y ait une séparation très forte entre moi, notre histoire et son travail. J’étais très pointilleuse sur mes dépenses. Si j’avais une robe à faire nettoyer, je payais la teinturerie ».

La sortie de l’Elysée, en mai 2017, est libératrice. Ils peuvent enfin vivre leur amour sans les contraintes protocolaires. Pourtant, les rumeurs continuent. “C’est pas facile. Je dois avouer que ça a été un moment compliqué, un moment lourd, mais je ne veux pas ajouter ou rajouter, il n’y avait pas à commenter ni à dire quoi que ce soit. Il fallait avancer, continuer. Parce que mon métier c’est productrice, comédienne. Mon téléfilm (diffusé sur France 3) est tombé à un moment parfait pour couper. C’est sûr que j’ai certainement moins joué, il y a eu des moments compliqués, des attaques de tous les côtés, il a fallu se protéger », se souvient-elle dans « Thé ou Café » un mois après l’élection d’Emmanuel Macron. Depuis, elle est apparue plus rayonnante que jamais. Cette semaine, elle apparue, sur le red carpet du Dolby Theatre, dans une sublime robe bleu nuit décolletée et fendue sur la jambe. On adore !