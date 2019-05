Lucas crucifie Ajax et envoie Tottenham en finale

Tottenham jouera la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool ! Après sa victoire à l’aller (1-0), l’Ajax Amsterdam a craqué à domicile contre les Spurs (3-2) en encaissant un but dans les dernières secondes. Incroyable!

Mais cette édition de la Ligue des Champions nous offre de belles surprises et rien n’est jamais acquis avant le coup de sifflet final. La preuve, Tottenham se relançait dans cette partie dès le début de la seconde période avec la réduction de l’écart par Lucas (2-1, 55e), puis l’ancien Parisien doublait la mise quatre minutes plus tard après un cafouillage dans la surface adverse (2-2, 59e). Incroyable ! Encore un but et le club londonien était qualifié…

La confiance avait changé de camp et on sentait les joueurs de l’Ajax trembler sur chaque offensive londonienne. Au fil des minutes, la tension gagnait la pelouse et les tribunes de la Johan Cruyff ArenA. Les supporters de l’Ajax multipliaient les prières pour soutenir leur équipe et pensaient enfin respirer lorsque la frappe de Ziyech filait vers le but de Lloris… avant de s’écraser sur le poteau ! Asphyxiés en fin de match, les Lanciers étaient proches de craquer sur une tête de Llorente sur la barre puis une frappe repoussée sur la ligne. Et la sentence tombait finalement dans les arrêts de jeu avec un nouveau but de Lucas (2-3, 90e+6). Avec un triplé, l’ancien Parisien envoie les Spurs en finale. Complètement fou !

Maxifoot