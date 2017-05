L’UE débourse 26 milliards pour « Développer l’emploi au Sénégal »

Le Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne (UE) a déboursé une somme de 26 milliards fcfa pour le financement du programme « Développer l’emploi au Sénégal ». Celui-ci participe au projet de formation professionnelle des jeunes dans les régions et aussi la lutte contre l’immigration qui touche l’Afrique dans sa globalité

« 26 milliards f cfa », tel est le montant financé par le Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne (UE) pour le programme « Développer l’emploi au Sénégal ». Celui-ci contribuant à la lutte contre le chômage vise à « renforcer le tissu d’entreprises locales, élargir l’accès équitable à la formation professionnelle, faciliter l’accès au financement pour les bénéficiaires, informer sur les opportunités économiques au Sénégal ». Selon un communiqué parcouru par rewmi.com. Outre cela, L’objectif est aussi de lutter, note t-on dans le texte, contre les causes profondes de la migration irrégulière et le phénomène des personnes déplacées en Afrique.

Le programme s’inscrit dans une dynamique d’offrir,« des alternatives durables aux jeunes des régions les plus financées par le Fonds Fiduciaire d’urgence pour l’Afrique touchées par les phénomènes de migration irrégulière » explique-t-on.

A rappeler que le programme est coordonné par la Délégation de l’UE à Dakar, et mis en œuvre par LuxDev en partenariat avec le Ministère concerné pour le volet « formation professionnelle » et l’AFD (Agence française de développement) pour le volet « entreprises » en partenariat avec le Bureau de mise à niveau (BMN) et l’Agence de développement et d’encadrement pour les petites et moyennes entreprises (ADEPME).

Le moins que l’on puisse dire, les jeunes dans les régions, vont plus bénéficier de ce programme. Le texte de renseigner que pour une durée de 4 ans, le programme accompagnera 250 entreprises dans leur développement et 12 000 jeunes dans leur projet de formation et d’insertion professionnelle, dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Louga, Saint-Louis, Podor, Tambacounda, Kedougou, et Matam.

Safiyatou Diouf